“มูนี่ เหอ” ปักหลักติวเข้มสโตนฮิลล์ ร่วมก๊วน “อเล็กซานเดอร์ อัลบอน” หลังศึกฮอนด้า แอลพีจีเอ

มูนี่ เหอ นักกอล์ฟสาวดาวเด่นจากจีน สร้างสีสันหลังจบการแข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ด้วยการออกรอบซ้อมและกระชับมิตร ณ สนามกอล์ฟสโตนฮิลล์ ร่วมกับคู่หมั้น อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักขับฟอร์มูลาวันลูกครึ่งไทย-อังกฤษ และ “โปรสายป่าน” ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ นักกอล์ฟหญิงชาวไทย ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง โดยมี คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมออกรอบด้วย
นอกจากนี้ มูนี่ ยังได้เข้ากราบนมัสการ พระพรหมวัชรวิมลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลตามธรรมเนียมไทย สะท้อนสายใยกีฬาระดับโลกที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย่างงดงาม