ไอซ์ฮอกกี้สาวไทยได้ตั๋วกลับบ้านแล้วแบ่งเป็น 2 กรุ๊ป ถึงไทย 5 มี.ค.นี้

ทัพไอซ์ฮอกกี้สาวไทยชุดรองแชมป์โลก ดิวิชั่น 3 กลุ่ม เอ (IIHF ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III A) ที่แข่งประเทศโครเอเชีย หลังจากโดนยกเลิกเที่ยวบินกาตาร์แอร์เวย์เนื่องจากต้องไปต่อเครื่องที่กรุงโดฮาในสภาวะสงครามตะวันออกกลาง ทำให้ทีมสาวไทยติดอยู่โครเอเชียตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. โดยล่าสุดได้ไฟลท์บินกลับบ้านแล้ว เดินทางวันที่ 4 มี.ค.แบ่งเป็น 2 กรุ๊ป ถึงไทยวันที่ 5 มี.ค.นี้
นางสาววัลลีย์ แสงวิลัย เลขาธิการสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่เมื่อวานนี้ (2 มี.ค.) ได้ทำการประสานไปยังบริษัท หัวหมากเทรแวลให้เร่งหาเที่ยวบินพานักกีฬากลับไทย จนในที่สุดก็ได้ไฟลท์บิน แต่การเดินทางต้องแบ่งเป็น 2 กรุ๊ป โดยทั้งหมดจะเดินทางด้วยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) จาก โครเอเชีย มาที่ ตุรกี จากนั้น แยกเป็น 2 กรุ๊ป ซึ่งกรุ๊ปแรกจาก ตุรกี มาลงที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ถึงเวลา 15.05 น.และ กรุ๊ปสองจาก ตุรกี มาลงที่ สนามบินภูเก็ต ถึงเวลา 15.50 น. จากนั้นต่อเครื่องมาลงที่สนามบินดอนเมือง ถึงเวลา 21.25 น. โดยทั้งหมดจะมาถึงประเทศไทยในวันที่ 5 มี.ค.นี้
สำหรับกรุ๊ปแรกมีดังนี้ ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคม, สุดใจ สอนใจ เจ้าหน้าที่, อลิน จารุสกุลอารียกุล, ณัฏฐาพร นาคดี, สุวิภา ปัญญามณีรัตน์, ลิลรดา โภคา, พีรยา วรวัฒน์, อรระวี วงษ์สนิท, เอวิตรา โพธิ์ทอง
กรุ๊ปสอง มีดังนี้ กฤษณา พรมดิราช หัวหน้าผู้ฝึกสอน, ชนิดา แซ่ตั้ง กายภาพ, ฐิตารีย์ สถิตยาธิวัฒน์, พัชรมน วรวัฒน์, ศุภิสรา ธรรมมะ, พรนัชชา ผลิตผลการพิมพ์, ภวริศา ศักดิ์ชัยเจริญกุล, นิษฐานันต์ ลอยกุลนันท์, กานต์พิชชา แสนเทศ, ภัทรานิษฐ์ ศรพรหม, กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์, ธมิดา กุลธาดาปกรณ์ ส่วน รตน ขจรศักดิ์สุเมธ เดินทางกลับประเทศแคนาดา