ตัวเต็งฟอร์มตึง! Pattaya Open 2026 เปิดฉากวันแรก “ยัปป์“ โชว์ของสอยเจ้าถิ่น

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2026 การแข่งขัน พูล 9 ลูกระดับโลก Pattaya Open 2026 ที่สนาม S1 Pool Hall & Sport Bar Pattaya เริ่มแข่งขันวันแรกอย่างเป็นทางการ โดยเหล่าผู้ท้าชิงจากทั่วตบเท้าลงแข่งขันอย่างพร้อมหน้า และมีไฮไลต์ให้น่าติดตามมากมาย
สปอทไลท์ของการแข่งขันในวันแรกอยู่ที่มือวางอันดับ 3 ของโลก และมือวางอันดับ 1 ของรายการอย่างอลอยซิอุส ยัปป์ จากสิงคโปร์ ที่โชว์ความเด็ดขาดเอาชนะ ปวริศ ธีระพงศ์ ไป 9-3 แร็กซ์ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคู่หลายสนามที่ลงแข่งขันอย่างดุเดือดตลอดทั้งวันตั้งแต่ 9.00 น. จนถึง 20.00 น.
สำหรับการแข่งขันในวันแรก ได้รับความสนใจจากแฟนๆ ชาวไทย และต่างประเทศ ที่เข้ามารอชมลีลาและกระทบไหล่มืออันดับโลกอย่างคับคั่ง
นอกจากการแข่งขันแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ฝ่ายจัดได้เตรียมต้อนรับนักแข่งและผู้ชม อาทิ การจัดบูธดีเจคอยเอ็นเตอร์เทนให้บรรยากาศตลอดทั้งวันคึกครื้นยิ่งขึ้นไปอีก
การแข่งขัน Pattaya Open 2026 คือทัวร์นาเมนต์ พูล 9 ลูกระดับนานาชาติ ที่มีการเก็บคะแนนสะสมโลกในรายการ World Nineball Tour (WNT Ranking Event) แข่งขันตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม - 6 มีนาคม 2026 โดยมีเงินรางวัลเดิมพันถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.5 ล้านบาท)
การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Think Curve - คิดไซด์โค้ง, S1 และ Matchroom Multi Sport องค์กรกีฬาชั้นนำระดับโลก รวมถึงมี J-Flowers, Thailand Pool Table, น้ำดื่มตราไทยไทย และ Helios แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของไทย ร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้
สำหรับแฟนกีฬาที่ไม่สามารถเดินทางมาชมถึงขอบสนาม Thairath Sport เตรียมถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขัน ส่งตรงความมันส์จากพัทยาสู่ผู้ชมทั่วประเทศ ผ่าน Facebook Fanpage: Thairath Sport และ YouTube: Thairath Sport ให้รับชมฟรีทุกแมตช์สำคัญ
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหว ตารางการแข่งขัน และข้อมูล World Nineball Tour เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ matchroompool.com รวมถึงช่องทางประชาสัมพันธ์ของ S1 Pool Hall & Sport Bar Pattaya และ Think Curve - คิดไซด์โค้ง
