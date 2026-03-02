กองทุนฯไฟเขียวโอนตรงนักกีฬา นำร่อง 423 ล้านบาทเตรียม 2 ศึกใหญ่ เอเชียนเกมส์–เอเชียนพาราเกมส์

“รมว.อรรถกร” เดินหน้าโปร่งใสกองทุนกีฬา ไฟเขียวจ่ายตรงนักกีฬา นำร่อง 2 มหกรรมใหญ่ อนุมัติงบกว่า 423 ล้านบาท เตรียมทัพไทยลุยเอเชียนเกมส์–เอเชียนพาราเกมส์ ญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2569 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นางสาววนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ระบบเบิกจ่ายตรงนักกีฬา (Direct Payment)” โอนเงินเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงทุกสิ้นเดือน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน และเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณ นักกีฬาจะได้รับเงินครบถ้วน สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายด้านโภชนาการ ที่พัก การฟื้นฟูสภาพร่างกาย และการเตรียมความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการดังกล่าวจะเริ่มนำร่องใน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ กำหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อวัน และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” กำหนดอัตราไม่เกิน 250 บาทต่อคนต่อวัน โดยกองทุนฯ จะติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดเป็นแนวทางมาตรฐานในอนาคต
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวมวงเงินทั้งสิ้น 423,604,792 บาท เพื่อเตรียมความพร้อมนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 และกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ ประเทศญี่ปุ่น
วงเงินดังกล่าวแบ่งเป็นการสนับสนุนระบบพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 392,456,467 บาท โดยเฉพาะการเตรียมทีมเอเชียนเกมส์ (เก็บตัวฝึกซ้อม) วงเงิน 271,140,670 บาท แบ่งเป็นการขออนุมัติภายในกรอบวงเงิน 226,860,691 บาท และปรับกรอบจากเงินคงเหลือภายในแผนงาน 44,279,979 บาท ขณะที่เอเชียนพาราเกมส์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 108,931,045 บาท ภายในกรอบวงเงินที่กำหนด
พร้อมกันนี้ ยังจัดสรรงบประมาณสำหรับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นักกีฬาคนปกติ 9,157,132 บาท และนักกีฬาคนพิการ 3,227,620 บาท รวมถึงอนุมัติโครงการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรม และเทคโนโลยีการกีฬา มาใช้พัฒนาศักยภาพนักกีฬา ภายใต้โครงการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติ วงเงิน 31,148,325 บาท โดยจะเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับกรอบงบประมาณต่อไป
ในส่วนของการสร้างขวัญกำลังใจ ที่ประชุมได้อนุมัติสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา 2 ราย จากการแข่งขัน 2025 IWF World Championships ของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย รวมวงเงิน 6,075,000 บาท เพื่อเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จในเวทีนานาชาติ
ขณะเดียวกัน ยังอนุมัติสนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์ รวม 3 สมาคม 4 รายการ วงเงินรวม 11,873,750 บาท ได้แก่ สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย 490,000 บาท สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย 7,743,750 บาท และสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3,640,000 บาท
นายอรรถกร กล่าวว่า การผลักดันระบบ Direct Payment และการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และตอบโจทย์นักกีฬาอย่างแท้จริง พร้อมทั้งยืนยันว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาไทยอย่างรอบด้าน ทั้งด้านงบประมาณ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานอย่างภาคภูมิในเวทีเอเชียและระดับโลกต่อไป