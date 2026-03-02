ปิดตำนานรถขนฝัน “อ.สกล” สั่งลาคุมหมอนทองบุกถล่ม VIP พนมไพร ร้อยเอ็ด 8-0

อาจารย์ สกล เกลี้ยงประเสริฐ กล่าวอำลา แข้งหมอนทองวิทยา อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ หลังคุมทีมในนามหมอนทองวิทยา เอาชนะ VIP พนมไพร 8-0
ในเกมกระชับมิตร ที่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ อ.สกล
อ.สกล กับ หมอนทองวิทยา ที่สร้างตำนานรถขนฝัน รองแชมป์ฟุตบอล 7 สี ปิดตำนานลงอย่างสมบูรณ์ โดย อ.สกล มีภารกิจเข้าคุมทีม โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ซึ่งเจ้าตัว ยืนยัน จะพาทีมเข้าแข่งขันฟุตบอล 7 HD CUP 2026 แน่นอน แม้จะต้องไปเริ่มแข่งตั้งแต่รอบแรก
ขณะที่หมอนทองวิทยา ได้ทาบทามและแต่งตั้ง “โค้ชจุ่น ” อนุรักษ์ ศรีเกิด อดีตกุนซือทีมชาติไทย ยู-19 และ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทำทำหน้าที่เฮดโค้ชคนใหม่