“ธรรม์” ได้เซตแรกก่อนพ่ายหวิวศึกไอทีเอฟ

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการใหญ่ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ300 (1)" โดยแชมป์ประเภทเดี่ยวจะได้คะแนนสูงถึง 300 คะแนน แข่งขันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
ประเภทชายเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก (สาย 64 คน) ธรรม์ พันธราธร นักหวดไทย มือ 335 เยาวชนโลก ซึ่งได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษลงสนาม พบกับ เฟดอร์ อัลตูคอฟ มือ 145 เยาวชนโลก ผลปรากฏว่า ธรรม์ คว้าชัยเซตแรกด้วยการชนะไทเบรก ก่อนจะพ่ายใน 2 เซตถัดมา ส่งผลให้ ธรรม์ แพ้ไป 1-2 เซต 7-6 ไทเบร 7-3, 5-7 และ 0-6 ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดาย ในขณะที่ เฟดอร์ อัลตูคอฟ ผ่านเข้ารอบสอง หรือ 32 คนสุดท้าย พบกับ คันตะ วาตานาเบะ จากญี่ปุ่น มือ 52 เยาวชนโลก ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 7 ของรายการ
ทางด้าน จิณห์นิภา ตราชูวณิช นักหวดไทย มือ 1,744 เยาวชนโลก ซึ่งได้ไวลด์การ์ดลงแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก พบกับ เล่ย ไมลัวตี้ นักหวดจากจีน ลูกครึ่งจีน-แคนาดา มือ 131 เยาวชนโลก และแชมป์หญิงเดี่ยวศึกไอทีเอฟ จูเนียร์ส เจ200 ที่ไทย เมื่อสัปดาห์ก่อน
ตลอดการแข่งขัน จิณห์นิภา พยายามสู้อย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่สามารถต้านความแข็งแกร่งของนักหวดดีกรีแชมป์ได้ ก่อนที่ จิณห์นิภา จะพ่ายไปด้วยสกอร์ 3-6 ทั้งสองเซต ตกรอบแรก ในขณะที่ เล่ย ไมลัวตี้ เข้ารอบสองพบ เฟลิซาตา โดโรฟีวา-ไรบาส มือวางอันดับ 5 และมือ 54 เยาวชนโลก อีกครั้ง หลังจากพบกันในรอบชิงฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน
ส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทย มีดังนี้ หญิงเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก โชติรินทร์ แก้วก่า แพ้ เอลเลน เฮิร์สชี (ออสเตรเลีย) 4-6, 0-6, ธฤตา หงษ์หยก แพ้ อัลบินา คาเคโนวา (คาซัคสถาน) 6-7(5-7), 3-6, ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ แพ้ เคอิซิยา เบอร์ซินา (ลัตเวีย) 1-6, 1-6, พิชญาภัค ศรีมุกข์ แพ้ อู๋ หรู ซี (จีน) 0-6, 1-6, ปารมี ทัดแก้ว แพ้ ดาริอา คุซเนตโซวา 4-6, 2-6
ชายเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก ภพธรรม ศรีวงษ์ แพ้ ดมิโทร เวเทอร์คอฟสกี (ยูเครน) 3-6, 2-6, ตรัย ศรีเสน แพ้ คัง ไคเกาเกอ (จีน) 3-6, 3-6, นาคิม เขียวกุ้ง แพ้ นิโคลัส เบเกอร์ (ออสเตรเลีย) 0-6, 1-6, ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี แพ้ หลิน ฮาว-ยู (ไต้หวัน) 3-6, 6-2 และ 6-7(5-7), ริว โกฏิกุล แพ้ โอ ซึงมิน (เกาหลีใต้) 0-6, 4-6
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.itftennis.com/en/tournament/j300-nonthaburi/tha/2026/j-j300-tha-2026-001/draws-and-results/