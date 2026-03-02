“ฮิลเลียร์” ซิวแชมป์ นิวซีแลนด์ โอเพ่น ในบ้าน “ปวิธ” จบ 44 ร่วม

ดาเนียล ฮิลเลียร์ โปรกอล์ฟเจ้าถิ่น คว้าแชมป์ นิวซีแลนด์ โอเพ่น ไปครองหลังทำสกอร์รวมสี่วัน 22 อันเดอร์พาร์ 262 ที่สนามมิลล์บรู๊ค รีสอร์ท เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ จบอันดับ 44 ร่วม
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขัน นิวซีแลนด์ โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 62 ล้านบาท แข่งขันระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคมที่ผ่านมา ณ สนามมิลล์บรู๊ค รีสอร์ท พาร์ 71 เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยแชมป์รายการนี้จะได้รับสิทธิไปลุยศึกเมเจอร์รายการ ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 154 ในเดือนกรกฎาคมนี้
ปิดฉากการชิงชัยปรากฎว่า ดาเนียล ฮิลเลียร์ นักกอล์ฟเจ้าถิ่นหวดรอบสุดท้ายได้อีก 4 อันเดอร์พาร์ 67 จบด้วยสกอร์รวม 22 อันเดอร์พาร์ 262 คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 195,789 เหรียญสหรัฐ หรือราว 6 ล้านบาท โดยมี ลูคัส เฮอร์เบิร์ต เพื่อนร่วมชาติ รั้งรองแชมป์ไปด้วยสกอร์ 20 อันเดอร์พาร์ 264 รับเงินรางวัลไป 110,947 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ จากการที่ ฮิลเลียร์ ได้สิทธิ์ในการเล่นดิ โอเพ่น ไปก่อนหน้านี้ ทำให้สิทธิ์ตกเป็นของ เฮอร์เบิร์ต ที่จบอันดับสอง
ขณะที่ โปรไช้-ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ หนึ่งเดียวของไทยที่ผ่านตัดตัว วันสุดท้ายพลาดที่ตีเกิน 4 โอเวอร์พาร์ 75 รวมสี่วัน 5 อันเดอร์พาร์ 279 จบที่อันดับ 44 ร่วม รับเงินรางวัล 3,915 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 121,365 บาท