หงส์ไทยหนุนเต็มกำลัง “อินทนนท์คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 17” เติมพลังนักปั่น มอบรางวัลพิเศษ ยกระดับมาตรฐานการดูแลนักกีฬา

บรรยากาศการท่องเที่ยวและกีฬาคึกคัก เมื่อการแข่งขันจักรยานพิชิตยอดดอยอินทนนท์ Inthanon Challenge อินทนนท์คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 17 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักปั่นเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 900 คน จากทั่วประเทศและต่างชาติ สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระดับนานาชาติ
งานประเพณีปั่นจักรยานพิชิตดอยอินทนนท์ (Inthanon Challenge) จัดโดย สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่), อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และอำเภอจอมทอง เป็นหลัก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่ง การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาจักรยาน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเส้นทางธรรมชาติของอำเภอจอมทอง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1.Race ระยะทาง 48 กิโลเมตร เพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬา
2.Challenge ระยะทาง 48 กิโลเมตร เพื่อท้าทายขีดจำกัดและสร้างสถิติของตนเอง
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานปีนี้ คือการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด
นำโดย คุณเก่ง–ธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผู้ผลิต “ยาดมหงส์ไทย” แบรนด์สมุนไพรไทยที่เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและระดับสากล โดยหงส์ไทยได้เข้ามาเป็น ผู้สนับสนุนหลัก พร้อมยกระดับการดูแลนักกีฬาอย่างรอบด้านตลอดเส้นทางการแข่งขัน
ตลอดการแข่งขันในปีนี้ หงส์ไทยได้จัดตั้ง 7 จุดบริการพิเศษ เพื่อดูแลความสดชื่นและการฟื้นฟูร่างกายของนักปั่น ได้แก่
1️⃣ สถานีควบคุมไฟป่า – น้ำดื่ม & จุดฉีดสเปรย์สมุนไพร ฟรี
2️⃣ แม่กลางหลวง – น้ำดื่ม & จุดฉีดสเปรย์สมุนไพร ฟรี
3️⃣ ด่านตรวจที่ 2 (แม่แจ่ม) – น้ำดื่ม & จุดฉีดสเปรย์สมุนไพร ฟรี
4️⃣ เนินพระธาตุ – จุดฉีดสเปรย์สมุนไพร ฟรี
5️⃣ กิ่วแม่ปาน – จุดนวดบรรเทากล้ามเนื้อ ฟรี
6️⃣ เนิน TOT – จุดนวดบรรเทากล้ามเนื้อ ฟรี
7️⃣ จุด Finish (ยอดดอยอินทนนท์) – จุดนวดบรรเทากล้ามเนื้อ ฟรี
โดยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของหงส์ไทย ทั้งยาดม ยาหม่อง และสเปรย์นวด เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย กระตุ้นพลัง และเพิ่มความสดชื่นให้กับนักปั่น ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เข้าแข่งขันจำนวนมาก
นอกจากนี้ ความพิเศษสุดของการแข่งขันปีนี้ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ยังได้มอบ รางวัลพิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าแข่งขันรุ่น Race (Over All) รวม 3 รางวัล (ไม่แบ่งเพศ ชาย–หญิง) ได้แก่
•🥇 รางวัลที่ 1 ทองคำแท้ น้ำหนัก 1 บาท
•🥈 รางวัลที่ 2 ทองคำแท้ น้ำหนัก 50 สตางค์ (2 สลึง)
•🥉 รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท
สัมภาษณ์
คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม เปิดเผยว่า การได้เห็นนักปั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมพิชิตยอดดอยอินทนนท์จำนวนมาก เป็นสิ่งที่สะท้อนพลังของกีฬาและการท่องเที่ยวไทยได้อย่างชัดเจน พร้อมย้ำว่าหงส์ไทยตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลนักกีฬาให้สามารถแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
“หงส์ไทยเชื่อว่า พลังใจและการดูแลที่ดี คือส่วนสำคัญของชัยชนะ เราพร้อมยืนเคียงข้างนักกีฬาทุกเส้นทาง” คุณธีระพงศ์กล่าว
สำหรับยาดม
-ยาดมสูตร1 บรรเทาอาการคัดจมูก หอมดี สูดดมก่อนเริ่มปั่นจักรยาน และออกกำลังกาย
-ยาดมพิมเสนน้ำ บรรเทาอาการคัดจมูก สำหรับผู้ชื่นชอบกลิ่นพิมเสน หอมดี สูดดมก่อนเริ่มปั่นจักรยาน และออกกำลังกาย
-ยาดมสมุนไพร (หมักเหลือง) บรรเทาอาการคัดจมูก ด้วยกลิ่นสมุนไพรอัดแน่น จากสมุนไพรที่หลากหลาย ใช้ดี สำหรับคนชื่นชอบกลิ่นสมุนไพร
สำหรับสเปรย์ ฉีด
-ยาน้ำมันสเปรย์สมุนไพร สูตรร้อน บรรเทาอาการปวดเมื่อย เนื่องจากการทำงานอย่างหนักของกล้ามเนื้อ โดยทีมงานหงส์ไทยพร้อมซัพพอร์ตดูแลนักปั่นจักรยาน
สำหรับทา/นวด
-ยาหม่องสมุนไพร สูตร 1 (ร้อน เย็น) บรรเทาอาการปวดเมื่อย ด้วยตัวยาที่เข้มข้น พร้อมการบริการนวดแบบแผนไทย อย่างมืออาชีพจากทีมงานหงส์ไทย 4 จุดสุดโหดจนถึงยอดดอยอินทนนท์
การแข่งขัน Inthanon Challenge อินทนนท์คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 17 จบลงด้วยความประทับใจ ทั้งในด้านการจัดงาน การดูแลนักกีฬา และการอำนวยความสะดวกอย่างรอบด้าน ตอกย้ำบทบาทของ หงส์ไทย แบรนด์คนไทยเพื่อคนทั้งโลก ที่ร่วมขับเคลื่อนกีฬาไทยควบคู่กับการท่องเที่ยวและสุขภาพอย่างยั่งยืน
บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ขอแสดงความยินดีกับนักปั่นทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้ง เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและมีโอกาสเป็นส่วนนึงที่เข้ามาช่วยดูแลนักปั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด เชื่อมั่นว่าพลังของเหล่านักกีฬาและกำลังใจจากพวกเราชาวหงส์ไทย จะช่วยให้นักปั่นทุกคนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ และหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานดีๆ ในโอกาสต่อไป