“ยามาฮ่า” ปิดจ๊อบ โมโตจีพี ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ “กวาร์ตาราโร-รินส์” ควบรถ M1V4 คว้าแต้มประเดิมฤดูกาล

“เอลดิอาโบล” ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร และ อเล็กซ์ รินส์ สองนักบิดจากทีม มอนสเตอร์ อีเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี จบภารกิจสุดท้าทายในศึก โมโตจีพี 2026 สนามเปิดฤดูกาล ด้วยการพารถแข่ง M1V4 คว้าแต้มแรกของปีได้สำเร็จ หลังผ่านการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
การแข่งขันในรุ่นโมโตจีพี ดวลความเร็วทั้งสิ้น 26 รอบสนาม ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดและแทร็กที่ท้าทาย ส่งผลให้การบริหารจัดการยางและจังหวะการแข่งขันมีความสำคัญอย่างยิ่ง
กวาร์ตาราโร หมายเลข 20 ออกสตาร์ตจากกริดที่ 16 ก่อนจะไต่ลำดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการขับเคี่ยวอย่างเข้มข้นในกลุ่มกลาง และสามารถรักษาจังหวะการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จบเรซในอันดับ 14 ด้วยเวลารวม 40 นาที 7.093 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 30.823 วินาที เก็บ 2 คะแนนประเดิมฤดูกาลใหม่ รั้งอันดับ 16 บนตารางคะแนนสะสม
ด้าน รินส์ หมายเลข 42 ไล่บี้อย่างหนักตลอดทั้งเรซ ก่อนผ่านธงตาหมากรุกในอันดับ 15 ตามหลัง 32.955 วินาที เก็บเพิ่ม 1 คะแนน รั้งอันดับ 17 บนตารางแชมเปียนชิพ
ขณะที่ โทปรัค ราซกัตลิโอกลู รุกกี้ชาวตุรกี หมายเลข 7 จากทีม พรีม่า พรามัค ยามาฮ่า โมโตจีพี จบการแข่งขันในอันดับ 17 ตามหลัง 39.194 วินาที ส่วนทีมเมทชาวออสเตรเลียน แจ็ค มิลเลอร์ หมายเลข 43 เข้าเส้นชัยอันดับ 18 ตามหลัง 47.848 วินาที
แม้สนามแรกจะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่การคว้าแต้มได้ตั้งแต่เรซเปิดฤดูกาล ถือเป็นสัญญาณบวกของการพัฒนารถแข่ง M1V4 ที่ยังอยู่ในช่วงเก็บข้อมูลและปรับจูนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสนามถัดไป ศึก โมโตจีพี 2026 จะยกพลไปแข่งขันระหว่างวันที่ 21–23 มีนาคมนี้ ที่ บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์ 2026 ณ สนามออโตโดรโม อินเตอร์นาซิอองนาล เดอ โกยาเนีย – อาอีร์ตง เซนน่า ประเทศบราซิล ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของทัพนักบิดยามาฮ่าในฤดูกาลนี้
