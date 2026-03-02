xs
xsm
sm
md
lg

“ณภัทร” ขึ้นนำโบว์ลิ่งประปาชิงแชมป์ประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ภัทร” ณภัทร บุษปนิกรกุล นักทอยแก่นทีมชาติไทย เจ้าของ 2 เหรียญเงิน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โชว์ฟอร์มสุดยอดในรอบแรก โยน 6 เกม ทำสกอร์ได้ 1,329 คะแนน ขึ้นนำในประเภทโอเพ่นชาย โบว์ลิ่งประปาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 วันแรก ขณะที่โอเพ่นหญิง ศริยา ช่องวารินทร์​ โยนได้ 1,289 คะแนน ขึ้นเป็นผู้นำ

การประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ที่บลูโอริธึ่มแอนด์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน เข้าสู่การแข่งขันประเภทโอเพ่น ชาย, โอเพ่น หญิง, เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี, เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 วัน โดยกติกาการแข่งขันในประเภทโอเพ่นชายและหญิง นักกีฬาทุกคนจะแข่งขันทั้งสิ้น 12 เกม แข่งขัน 2 วัน วันละ 6 เกม (ตามรอบที่กำหนด เอ และ บี) รวม 12 เกม นักกีฬาที่โยน squad (สควอด) ในวันแรก จากนั้นในวันที่ 2 จะต้องโยนใน squad (สควอด) เดิม จะย้าย squad (สควอด) ไม่ได้ และ การแข่งขันจะไม่มีระบบแต้มต่อ แต่จะเป็นการแข่งขันแยกประเภท ชายและหญิง

สำหรับนักกีฬาหญิงที่ทำคะแนนสูงสุด จะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ส่วน นักกีฬาชายที่ทำคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1-8 จะเข้าแข่งขันรอบ Match Game (แมตช์ เกม) เพื่อแข่งขันคนละ 1 เกมแบบจัดอันดับเพื่อหาผู้ชนะ

ในประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี และเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี นักกีฬาทุกคนจะทำการแข่งขันทั้งสิ้น 12 เกม แข่งขัน 2 วันวันละ 6 เกม (ตามรอบที่กำหนด เอ, บี) รวม 12 เกม นักกีฬาที่โยน squad (สควอด) ไหนในวันแรก วันที่ 2 จะต้องโยนใน squad (สควอด) เดิม จะย้าย squad (สควอด) ไม่ได้ และนักกีฬาที่ทำคะแนนรวมสูงสุดจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569

ผลการแข่งขันวันแรกของประเภทโอเพ่นชายเมื่อจบ 6 เกม ปรากฏว่า “ภัทร” ณภัทร บุษปนิกรกุล นักกีฬาทีมขาติไทยเจ้าของ 2 เหรียญเงินซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โชว์ฟอร์มได้ดีโยนรวมได้ 1,329 คะแนน ขึ้นนำอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 ภีมมากร เสมอใจ ทำได้ 1,302 คะแนน, อันดับ 3 ภูมินทร์ กลั่นบิดา 1,289 คะแนน, อันดับ 4 ชนาธิป เปรมปรีด์ 1,266 คะแนน, อันดับ 5 เฉลิม ศัตรูพินาศ 1,265 คะแนน

ประเภทโอเพ่นหญิง คะแนนนำอันดับ 1 ศริยา ช่องวารินทร์ 1,289 คะแนน, อันดับ 2 ชวกร วุฒิ 1,221 คะแนน, อันดับ 3 ปิ่มมนัส คำชัยภูมิ 1,159 คะแนน, อันดับ 4 กนิฎฐา โพล 1,102 คะแนน, อันดับ 5 นิตยา เตวิชพงศ์ 1,093 คะแนน

ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี ภีมมากร เสมอใจ นำอันดับ 1 ด้วยสกอร์ 1,302 คะแนน, อันดับ 2 ศศิธ์ธา แก้วกลม 1,216 คะแนน, อันดับ 3 รัฐพล มลิวัลญ์ 1,191 คะแนน, อันดับ 4 อินทัช มุสิกะโปดก 1,137 คะแนน, อันดับ 5 ปลื้มปิติ คำชัยภูมิ 1,136 คะแนน

ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี คะแนนนำอันดับ 1 ภีมมากร เสมอใจ 1,302 คะแนน, อันดับ 2 ขจรรัฐ ชาญชัย 1,069 คะแนน, อันดับ 3 วีรภัทร แอนดริว วอง 1,091 คะแนน, อันดับ 4 สรวิชญ์ เอี่ยมสุกใส 1,085 คะแนน, อันดับ 5 ป้องคุณณ์ ล้วนวรวัฒน์ 1,052 คะแนน

สำหรับโปรแกรมแข่งขันต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2569 ที่บลูโอริธึ่มแอนด์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน โดยในเวลา 10.00 น. จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 และทำการแข่งขันอีก 6 เกมที่เหลือในเวลา 12.00 น.ก่อนจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
“ณภัทร” ขึ้นนำโบว์ลิ่งประปาชิงแชมป์ประเทศไทย
“ณภัทร” ขึ้นนำโบว์ลิ่งประปาชิงแชมป์ประเทศไทย