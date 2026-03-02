“ณภัทร” ขึ้นนำโบว์ลิ่งประปาชิงแชมป์ประเทศไทย

“ภัทร” ณภัทร บุษปนิกรกุล นักทอยแก่นทีมชาติไทย เจ้าของ 2 เหรียญเงิน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โชว์ฟอร์มสุดยอดในรอบแรก โยน 6 เกม ทำสกอร์ได้ 1,329 คะแนน ขึ้นนำในประเภทโอเพ่นชาย โบว์ลิ่งประปาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 วันแรก ขณะที่โอเพ่นหญิง ศริยา ช่องวารินทร์ โยนได้ 1,289 คะแนน ขึ้นเป็นผู้นำ
การประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ที่บลูโอริธึ่มแอนด์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน เข้าสู่การแข่งขันประเภทโอเพ่น ชาย, โอเพ่น หญิง, เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี, เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 วัน โดยกติกาการแข่งขันในประเภทโอเพ่นชายและหญิง นักกีฬาทุกคนจะแข่งขันทั้งสิ้น 12 เกม แข่งขัน 2 วัน วันละ 6 เกม (ตามรอบที่กำหนด เอ และ บี) รวม 12 เกม นักกีฬาที่โยน squad (สควอด) ในวันแรก จากนั้นในวันที่ 2 จะต้องโยนใน squad (สควอด) เดิม จะย้าย squad (สควอด) ไม่ได้ และ การแข่งขันจะไม่มีระบบแต้มต่อ แต่จะเป็นการแข่งขันแยกประเภท ชายและหญิง
สำหรับนักกีฬาหญิงที่ทำคะแนนสูงสุด จะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ส่วน นักกีฬาชายที่ทำคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1-8 จะเข้าแข่งขันรอบ Match Game (แมตช์ เกม) เพื่อแข่งขันคนละ 1 เกมแบบจัดอันดับเพื่อหาผู้ชนะ
ในประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี และเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี นักกีฬาทุกคนจะทำการแข่งขันทั้งสิ้น 12 เกม แข่งขัน 2 วันวันละ 6 เกม (ตามรอบที่กำหนด เอ, บี) รวม 12 เกม นักกีฬาที่โยน squad (สควอด) ไหนในวันแรก วันที่ 2 จะต้องโยนใน squad (สควอด) เดิม จะย้าย squad (สควอด) ไม่ได้ และนักกีฬาที่ทำคะแนนรวมสูงสุดจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569
ผลการแข่งขันวันแรกของประเภทโอเพ่นชายเมื่อจบ 6 เกม ปรากฏว่า “ภัทร” ณภัทร บุษปนิกรกุล นักกีฬาทีมขาติไทยเจ้าของ 2 เหรียญเงินซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โชว์ฟอร์มได้ดีโยนรวมได้ 1,329 คะแนน ขึ้นนำอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 ภีมมากร เสมอใจ ทำได้ 1,302 คะแนน, อันดับ 3 ภูมินทร์ กลั่นบิดา 1,289 คะแนน, อันดับ 4 ชนาธิป เปรมปรีด์ 1,266 คะแนน, อันดับ 5 เฉลิม ศัตรูพินาศ 1,265 คะแนน
ประเภทโอเพ่นหญิง คะแนนนำอันดับ 1 ศริยา ช่องวารินทร์ 1,289 คะแนน, อันดับ 2 ชวกร วุฒิ 1,221 คะแนน, อันดับ 3 ปิ่มมนัส คำชัยภูมิ 1,159 คะแนน, อันดับ 4 กนิฎฐา โพล 1,102 คะแนน, อันดับ 5 นิตยา เตวิชพงศ์ 1,093 คะแนน
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี ภีมมากร เสมอใจ นำอันดับ 1 ด้วยสกอร์ 1,302 คะแนน, อันดับ 2 ศศิธ์ธา แก้วกลม 1,216 คะแนน, อันดับ 3 รัฐพล มลิวัลญ์ 1,191 คะแนน, อันดับ 4 อินทัช มุสิกะโปดก 1,137 คะแนน, อันดับ 5 ปลื้มปิติ คำชัยภูมิ 1,136 คะแนน
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี คะแนนนำอันดับ 1 ภีมมากร เสมอใจ 1,302 คะแนน, อันดับ 2 ขจรรัฐ ชาญชัย 1,069 คะแนน, อันดับ 3 วีรภัทร แอนดริว วอง 1,091 คะแนน, อันดับ 4 สรวิชญ์ เอี่ยมสุกใส 1,085 คะแนน, อันดับ 5 ป้องคุณณ์ ล้วนวรวัฒน์ 1,052 คะแนน
สำหรับโปรแกรมแข่งขันต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2569 ที่บลูโอริธึ่มแอนด์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน โดยในเวลา 10.00 น. จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 และทำการแข่งขันอีก 6 เกมที่เหลือในเวลา 12.00 น.ก่อนจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป