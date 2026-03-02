16 ทีม ประชันแข้งบอล มีท เดอะ เวิลด์ ไทยแลนด์ ทัวร์นาเมนต์ ลุ้นตั๋วบู๊โกเธียคัพ ที่สวีเดน

SKF (เอส เค เอฟ) หนุนพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอลเยาวชนไทย ผ่านการแข่งขัน “Meet the World Thailand Tournament – B14 2026” (มีท เดอะ เวิลด์ ไทยแลนด์ ทัวร์นาเมนต์ - บี14 2026) ส่งแชมป์ทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เป็นตัวแทนประเทศไทย ลุยต่อในการแข่งขัน Gothia Cup (โกเธีย คัพ) ที่ประเทศสวีเดน โดยมี 16 ทีมมาร่วมแข่งขัน
นายทวิวัชร์ เรืองปัญญาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มิสเตอร์ เพอร์ ลินเนอร์ ฑูตสัมพันธ์ทางการค้าสวีเดน ประจำประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “Meet the World Thailand Tournament – B14 2026” (มีท เดอะ เวิลด์ ไทยแลนด์ ทัวร์นาเมนต์ 2026) ที่ ร้านอาริ วัน แบงค็อก
โดย มี นักฟุตบอลคนดัง อย่าง สยาม แยปป์ นักฟุตบอลลูกครึ่งไทย-อังกฤษ จาก สโมสร อุทัยธานี เอฟซี ในไทยลีก 1 และ อันนา ฉันทวงศ์วิริยะ นักฟุตบอลหญิง ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นแข้งสาวไทยคนแรกที่ได้เซ็นต์สัญญาร่วมทีมอะคาเดมี่ชุด ยู-18 ของสโมสรเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ในอังกฤษ โดยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พาทีมคว้าดับเบิลแชมป์ จูเนียร์ พรีเมียร์ลีก (JPL) ฤดูกาล 2024/25 พร้อมด้วย โค้ชโอ๊ต ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ อดีตนักฟุตบอลกองหลังกัปตันทีมชาติไทยและสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ร่วมงาน
ทาง บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (SKF) ผู้นำระดับโลก ด้านโซลูชันตลับลูกปืนและเทคโนโลยีระบบหมุนเวียน ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอลเยาวชนไทย อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ประเภท 11 คน) “Meet the World Thailand Tournament – B14 2026” (มีท เดอะ เวิลด์ ไทยแลนด์ ทัวร์นาเมนต์ 2026) ซึ่งมี 16 ทีมเข้าแข่งขัน
รายการนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค.ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาม.กรุงเทพธนบุรี เพื่อคัดทีมแชมป์เข้าร่วมการแข่งขัน Gothia Cup 2026 (โกเธียคัพ 2026) ที่ ประเทศสวีเดน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเยาวชนระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด และเปิดกว้างมากที่สุดในโลก และมี นักเตะเยาวชนหลายพันคนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเข้าแข่งขัน
การแข่งขัน Gothia Cup โกเธียคัพ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 ภายใต้แนวคิด “เป็นพื้นที่แห่งการพบปะของเยาวชนจากทั่วทุก มุมโลกโดยไม่แบ่งแยกสีผิว เพศ หรือศาสนา” สะท้อนคุณค่าแห่งความเท่าเทียม ความหลากหลาย และมิตรภาพระหว่างประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ เอส เค เอฟ ในการส่งเสริมความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างโอกาสที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นใหม่
นอกจากนี้ ยังเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนไทย ผ่านพลังของกีฬา ทางบริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการคัดเลือก นักฟุตบอลเยาวชนทรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2555) จากทั่วประเทศเพื่อเฟ้นหาทีมนักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นที่สุด ของประเทศไทย
โครงการนี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในการค้นหาและส่งเสริมสถาบันสอนฟุตบอลที่มีมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญ กับการยกย่องเยาวชนที่แสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถ ความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง
มิสเตอร์ เพอร์ ลินเนอร์ ฑูตสัมพันธ์ทางการค้าสวีเดน ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “Gothia Cup โกเธียคัพ ถือเป็นหนึ่งในประเพณีระดับนานาชาติที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของสวีเดนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 เป็นการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ และมีความเป็นนานาชาติมากที่สุดในโลก
รายการนี้ มีนักเตะเยาวชนจากทั่วโลกมารวมตัวกัน ไม่เพียงเพื่อแข่งขัน แต่เพื่อ เรียนรู้ สร้างมิตรภาพ และเติบโตไปด้วยกัน กิจกรรมนี้สะท้อนคุณค่าที่สวีเดนยึดมั่นอย่างยิ่ง ได้แก่ ความเท่าเทียม การเล่นอย่างยุติธรรม ความเสมอภาคทางเพศ และพลังของการมีส่วนร่วมของเยาวชน กีฬามีพลังพิเศษในการสร้างความเข้าใจข้ามพรมแดน
ฟุตบอลโกเธียคัพ Gothia Cup ได้แสดงให้เห็นสิ่งนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษ ผู้เข้าร่วมทุกคนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนระดับโลก ที่เชื่อมโยงกัน ด้วยความสุขเรียบง่ายจากเกมฟุตบอล ไม่ใช่ทุกคนที่จะเติบโตเป็น ลีโอเนล เมสซี่ หรือ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ แต่ทุกคนย่อมเติบโตจากประสบการณ์นี้
โดยส่วนตัว นี่คือประสบการณ์จริงในชีวิต เพราะเคยเข้าร่วมแข่งขัน Gothia Cup โกเธีย คัพ เมื่อกว่า 25 ปีก่อนมาแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้ก้าวไป ถึงเวทีระดับโลกก็ตาม รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งในประเทศไทย ซึ่งบริษัทสวีเดน SKF (เอส เค เอฟ) และพันธมิตรในท้องถิ่นได้ทำงาน ร่วมกันเพื่อสนับสนุนนักกีฬารุ่นเยาว์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ฟุตบอลนำมาซึ่งความหวังและความหมายให้กับเด็กชาย และเด็กหญิงจำนวนมาก และโครงการ Gothia Cup โกเธียคัพ ของ SKF (เอส เค เอฟ) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อสังคมไทย ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่ไปไกล
ความร่วมมือนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสัมพันธ์อันยาวนานและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างชาวสวีเดนและประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ คุณค่าร่วมกัน และความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชน
นายทวิวัชร์ เรืองปัญญาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทาง เอส เค เอฟ เชื่อมั่น ในการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เติบโต กล้าฝัน และท้าทายศักยภาพของตนเองในเวทีระดับโลก การแข่งขัน รายการนี้ จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการบ่มเพาะศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านพลังของกีฬา
“เราภูมิใจที่ได้ สนับสนุนเวทีซึ่งหลอมรวมความมุ่งมั่น วินัย และการทำงานเป็นทีม เพื่อส่งต่อโอกาสให้เยาวชนก้าวจากสนามฟุตบอลในระดับท้องถิ่น สู่เวทีนานาชาติอย่าง Gothia Cup โกเธียคัพ โครงการนี้ไม่ใช่เพียงสนับสนุนการแข่งขันเท่านั้น แต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของนักกีฬาเยาวชนไทย ด้วยการสร้างเวทีที่ส่งเสริมวินัย ความสามัคคี และประสบการณ์ระดับนานาชาติ เอส เค เอฟ มุ่งหวังที่จะเสริมพลังให้เยาวชนชาวไทย ด้วยประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่สามารถต่อยอดได้ไกลกว่าสนามฟุตบอล”