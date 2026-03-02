"ไฮ-เทค" เฉือน "ค็อบบร้า" 72-69 ครองบัลลังก์บาสฯ ไทยแลนด์ โอเพ่น

การแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห้่งประเทศไทย ประจำปี 2569 รายการ "ธ.ก.ส. ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026" ที่โรงยิมไฮเทค ประชาอุทิศ 74/1 มี 11 ทีมชั้นนำร่วมชิงชัย ประกอบด้วย ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ, คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย, ชูตอิท ดราก้อนส์ เจบีบีเอส, แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที, ชมรมบาสเกตบอลกองทัพบก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, แอร์ฟอร์ซ, พีเอ็นอาร์ยู ดู๊ด และ ดราก้อน วอร์ริเออร์ เจบีบีเอส
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมาการแข่งขันเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เป็นการโคจรมาปะทะกันระหว่าง ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ยักษ์ใหญ่เต็งหนึ่งของรายการ ปะทะ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย ทีมที่ขยับผลงานในช่วงเวลาไม่กี่ปีจากทีมดาวรุ่งกลายมาเป็นสโมสรชั้นนำของประเทศ โดย ทั้งสองทีมถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์อันดับ 1 และ อันดับ 2 ของรายการตั้งแต่ก่อนเปิดทัวร์นาเมนต์ และได้ถูกจัดให้เป็นคู่เปิดสนามตั้งแต่วันแรกของการแข่งขัน ซึ่งผลการดวลกันตังแต่เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มเป็นทาง ไฮ-เทค เอาชนะไปได้ 63-57
รายชื่อผู้เล่น 5 คนแรกของ ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ประกอบด้วย ณัฐกานต์ เมืองบุญ, เฟรเดริค ลิช, อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล, ชนาธิป จักรวาฬ และ ปฏิภาณ กล้าหาญ ขณะที่ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย ประกอบด้วย โมเซส มอร์แกน, หิรัญ โบเท็ง, อัฟนาน จรัลศาส์น, ฐคมินทร์ สิริจริยาพร และ อาณัติ พ่วงลา
ไฮ-เทค เดินเกมอย่างหลากหลาย ผู้เล่นในทีมมีศักยภาพในการทำคะแนนขั้นสุดของประเทศทุกคน แต่ฝั่งคริปโต ค็อบบร้า ก็ไม่ได้เป็นรอง พวกเขาเตรียมรับมือผู้เล่นและวางแผนการของไฮ-เทคมาเป็นอย่างดี และช่วงไหนที่ดิ้นไม่ออกก็ยังมี "โมเซส มอร์แกน" ดาวเด่นทีมชาติไทยลูกครึ่งอเมริกันที่สามารถงัดฟอร์มเก่งช่วยทำคะแนนให้กับทีมได้ตลอดเวลายามคับขัน ผ่านสองควอเตอร์แรก ไฮ-เทค นำอยู่เล็กน้อย 37-35
ช่วงปลายควอเตอร์สามไฮ-เทคสามารถหนีคริปโตค็อบบร้าไปได้ถึง 9 คะแนนที่ 59-50 เป็นระยะห่างสูงสุดตั้งแต่เริ่มเกมมา อย่างไรก็ดีกลางควอเตอร์สี่คริปโตค็อบบร้าก็ไม่ยอมแพ้ บุกกดดันจนกลับมาทำแต้มเบียดกับไฮ-เทคสุดสูสี หนึ่งนาทีสามสิบวินาทีสุดท้ายไฮ-เทคได้สามแต้มจาก "อาร์ม" ณัฐกานต์ เมืองบุญ ขึ้นนำ 70-69
ช่วงเวลาที่เหลือไฮ-เทคกันสุดเหนียวพื้นที่ใต้แป้น พร้อมส่งวงนอกประกบประชิดไม่ให้คู่แข่งยิงสามได้ง่ายๆ จนเวลาล่วงเลยมาเหลือแค่ 5 วิ.สุดท้าย คริปโต ค็อบบร้า ต้องตีฟาวล์เพราะปล่อยให้ไฮ-เทคเอาบอลไปถือนานไม่ได้ สุดท้ายก็โดน โอม ชนาธิป เก็บลูกโทษ 2 ลูก หนี 72-69 ค็อบบร้าพยายามวิ่งไปยิงสามแต้มตีเสมอให้ทันภายใน 5 วิ. แต่ "เมจิก" ฐคมินทร์ สิริจริยาพร กระโดดขึ้นยิงแต่โดน โอม ชนาธิป วิ่งมาบล็อกทัน
หมดเวลาการแข่งขัน ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ชนะ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย 72-69 คว้าแชมป์บาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห้่งประเทศไทย ประจำปี 2569 รายการ "ธ.ก.ส. ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026" ไปครอง โดย ไฮ-เทค ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขันพร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท ส่วน รองแชมป์ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย รับเงินรางวัล 60,000 บาท ด้านทีมที่ได้อันดับ 3 ของการแข่งขัน ทีจีอี ไทยเครื่องสนาม ที่เอาชนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปในรอบชิงอันดับที่ 3 ด้วยสกอร์ 69-50 โดย ทัพทีจีอี รับเงินรางวัล 40,000 บาท และทีมอันดับที่ 4 ของการแข่งขัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเงินรางวัล 20,000 บาท
ขณะที่รางวัลนักกีฬาดีเด่นประจำทัวร์นาเมนต์ในตำแหน่งต่างๆ พอยนต์การ์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ "ต้น" ทักษ์ดนัย จุลเทพ (ทีจีอี), ชูตติ้งการ์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ "อาร์ม" ณัฐกานต์ เมืองบุญ (ไฮ-เทค), สมอลล์ฟอร์เวิร์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ โมเซส มอร์แกน (ทีจีอี), เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ นิโกลา ฟรังโก (จุฬาลงกรณ์), เซนเตอร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ "โอม" ชนาธิป จักรวาฬ (ไฮ-เทค) และรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ หรือ "เอ็มวีพี" ได้แก่ "โอม" ชนาธิป จักรวาฬ (ไฮ-เทค) โดยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมตำแหน่งต่างๆ จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท