ณภัทร โชว์ฟอร์มขึ้นนำโบว์ลิ่งประปาชิงแชมป์ประเทศไทยไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ภัทร” ณภัทร บุษปนิกรกุล นักทอนแก่นทีมชาติ เจ้าของ 2 เหรียญเงิน ซีเกมส์ล่าสุดโชว์ฟอร์มสุดยอดในรอบแรก โยน 6 เกมทำสกอร์ได้ 1,329 คะแนน ขึ้นนำในประเภทโอเพ่นชาย ขณะที่โอเพ่นหญิง ศริยา ช่องวารินทร์​ โยนได้ 1,289 คะแนน ขึ้นนำในการแข่งขันโบว์ลิ่งประปาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 วันแรก
การประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ที่ บลูโอริธึ่มแอนด์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน เข้าสู่การแข่งขันประเภทโอเพ่น ชาย, โอเพ่น หญิง, เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี, เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี วันแรกซึ่งการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 วันโดยกติการแข่งขันในประเภทโอเพ่นชายและหญิง นักกีฬาทุกคนจะแข่งขันทั้งสิ้น 12 เกม ซึ่งจะแช่งชันในวันอาทิตย์ที่ 1 และ 8 มีนาคม 2569 แข่งขัน 2 วันๆละ 6 เกม (ตามรอบที่กำหนด A,B) รวม 12 เกม นักกีฬาที่โยน squad ใดในวันแรก วันที่2 จะต้องโยนใน squad เดิม จะย้ายsquad ไม่ได้ และ การแข่งขันจะไม่มีระบบแต้มต่อ แยกประเภท ชายและหญิง นักกีฬาหญิงที่ทำคะแนนสูงสุด จะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ส่วน นักกีฬาชายที่ทำคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1-8 จะเข้าแข่งขันรอบ Match Game เพื่อแข่งขันคนละ 1 เกมแบบจัดอันดับเพื่อ หาผู้ชนะ
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี และเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี นักกีฬาทุกคนจะทำการแข่งขันทั้งสิ้น 12 เกม โดยจะแช่งชันในวันอาทิตย์ที่ 1 และ 8 มีนาคม 2569 แข่งขัน 2 วันวันละ 6 เกม (ตามรอบที่กำหนด A,B) รวม 12 เกม นักกีฬาที่โยน squad ใดในวันแรก วันที่ 2 จะต้องโยนใน squad เดิม จะย้ายsquad ไม่ได้ และนักกีฬาที่ทำคะแนนรวมสูงสุดจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569
ผลการแข่งขันวันแรกของประเภทโอเพ่นชายเมื่อจบ 6 เกม ปรากฏว่า “ภัทร” ณภัทร บุษปนิกรกุล นักกีฬาทีมขาติไทยเจ้าของ 2 เหรียญเงินซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา โชว์ฟอร์มได้ดีโยนรวมได้ 1,329 คะแนนขึ้นนำอันดับ 1 อันดับ 2 ภีมมากร เสมอใจ ทำได้ 1,302 คะแนน อันดับ 3 ภูมินทร์ กลั่นบิดา 1,289 คะแนน อันดับ 4 ชนาธิป เปรมปรีด์ 1,266 คะแนน อันดับ 5 เฉลิม ศัตรูพินาศ 1,265 คะแนน
ประเภทโอเพ่นหญิง คะแนนนำอันดับ 1 ศริยา ช่องวารินทร์ 1,289 คะแนน อันดับ 2 ชวกร วุฒิ 1,221 คะแนน อันดับ 3 ปิ่มมนัส คำชัยภูมิ 1,159 คะแนน อันดับ 4 กนิฎฐา โพล 1,102 คะแนน อันดับ 5 นิตยา เตวิชพงศ์ 1,093 คะแนน
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี นำอันดับ 1 ภีมมากร เสมอใจ 1,302 คะแนน อันดับ 2 ศศิธ์ธา แก้วกลม 1,216 คะแนน อันดับ 3 รัฐพล มลิวัลญ์ 1,191 คะแนน อันดับ 4 อินทัช มุสิกะโปดก 1,137 คะแนน อันดับ 5 ปลื้มปิติ คำชัยภูมิ 1,136 คะแนน
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี คะแนนนำอันดับ 1 ภีมมากร เสมอใจ 1,302 คะแนน อันดับ 2 ขจรรัฐ ชาญชัย 1,069 คะแนน อันดับ 3 วีรภัทร แอนดริว วอง 1,091 คะแนน อันดับ 4 สรวิชญ์ เอี่ยมสุกใส 1,085 คะแนน อันดับ 5 ป้องคุณณ์ ล้วนวรวัฒน์ 1,052 คะแนน
สำหรับวันที่ 8 มีนาคม 2569 ที่ บลูโอริธึ่มแอนด์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569และทำการแข่งขันอีก 6 เกมที่เหลือในเวลา 12.00 น.ก่อนจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ