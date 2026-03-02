ณภัทร โชว์ฟอร์มขึ้นนำโบว์ลิ่งประปาชิงแชมป์ประเทศไทยไทย

“ภัทร” ณภัทร บุษปนิกรกุล นักทอนแก่นทีมชาติ เจ้าของ 2 เหรียญเงิน ซีเกมส์ล่าสุดโชว์ฟอร์มสุดยอดในรอบแรก โยน 6 เกมทำสกอร์ได้ 1,329 คะแนน ขึ้นนำในประเภทโอเพ่นชาย ขณะที่โอเพ่นหญิง ศริยา ช่องวารินทร์ โยนได้ 1,289 คะแนน ขึ้นนำในการแข่งขันโบว์ลิ่งประปาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 วันแรก
การประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ที่ บลูโอริธึ่มแอนด์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน เข้าสู่การแข่งขันประเภทโอเพ่น ชาย, โอเพ่น หญิง, เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี, เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี วันแรกซึ่งการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 วันโดยกติการแข่งขันในประเภทโอเพ่นชายและหญิง นักกีฬาทุกคนจะแข่งขันทั้งสิ้น 12 เกม ซึ่งจะแช่งชันในวันอาทิตย์ที่ 1 และ 8 มีนาคม 2569 แข่งขัน 2 วันๆละ 6 เกม (ตามรอบที่กำหนด A,B) รวม 12 เกม นักกีฬาที่โยน squad ใดในวันแรก วันที่2 จะต้องโยนใน squad เดิม จะย้ายsquad ไม่ได้ และ การแข่งขันจะไม่มีระบบแต้มต่อ แยกประเภท ชายและหญิง นักกีฬาหญิงที่ทำคะแนนสูงสุด จะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ส่วน นักกีฬาชายที่ทำคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1-8 จะเข้าแข่งขันรอบ Match Game เพื่อแข่งขันคนละ 1 เกมแบบจัดอันดับเพื่อ หาผู้ชนะ
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี และเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี นักกีฬาทุกคนจะทำการแข่งขันทั้งสิ้น 12 เกม โดยจะแช่งชันในวันอาทิตย์ที่ 1 และ 8 มีนาคม 2569 แข่งขัน 2 วันวันละ 6 เกม (ตามรอบที่กำหนด A,B) รวม 12 เกม นักกีฬาที่โยน squad ใดในวันแรก วันที่ 2 จะต้องโยนใน squad เดิม จะย้ายsquad ไม่ได้ และนักกีฬาที่ทำคะแนนรวมสูงสุดจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569
ผลการแข่งขันวันแรกของประเภทโอเพ่นชายเมื่อจบ 6 เกม ปรากฏว่า “ภัทร” ณภัทร บุษปนิกรกุล นักกีฬาทีมขาติไทยเจ้าของ 2 เหรียญเงินซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา โชว์ฟอร์มได้ดีโยนรวมได้ 1,329 คะแนนขึ้นนำอันดับ 1 อันดับ 2 ภีมมากร เสมอใจ ทำได้ 1,302 คะแนน อันดับ 3 ภูมินทร์ กลั่นบิดา 1,289 คะแนน อันดับ 4 ชนาธิป เปรมปรีด์ 1,266 คะแนน อันดับ 5 เฉลิม ศัตรูพินาศ 1,265 คะแนน
ประเภทโอเพ่นหญิง คะแนนนำอันดับ 1 ศริยา ช่องวารินทร์ 1,289 คะแนน อันดับ 2 ชวกร วุฒิ 1,221 คะแนน อันดับ 3 ปิ่มมนัส คำชัยภูมิ 1,159 คะแนน อันดับ 4 กนิฎฐา โพล 1,102 คะแนน อันดับ 5 นิตยา เตวิชพงศ์ 1,093 คะแนน
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี นำอันดับ 1 ภีมมากร เสมอใจ 1,302 คะแนน อันดับ 2 ศศิธ์ธา แก้วกลม 1,216 คะแนน อันดับ 3 รัฐพล มลิวัลญ์ 1,191 คะแนน อันดับ 4 อินทัช มุสิกะโปดก 1,137 คะแนน อันดับ 5 ปลื้มปิติ คำชัยภูมิ 1,136 คะแนน
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี คะแนนนำอันดับ 1 ภีมมากร เสมอใจ 1,302 คะแนน อันดับ 2 ขจรรัฐ ชาญชัย 1,069 คะแนน อันดับ 3 วีรภัทร แอนดริว วอง 1,091 คะแนน อันดับ 4 สรวิชญ์ เอี่ยมสุกใส 1,085 คะแนน อันดับ 5 ป้องคุณณ์ ล้วนวรวัฒน์ 1,052 คะแนน
สำหรับวันที่ 8 มีนาคม 2569 ที่ บลูโอริธึ่มแอนด์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569และทำการแข่งขันอีก 6 เกมที่เหลือในเวลา 12.00 น.ก่อนจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ