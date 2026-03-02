“ไทยฮอนด้า” เปิด 2 โซนไฮไลต์กิจกรรมแบบจัดเต็ม ในศึก ThaiGP 2026

“ไทยฮอนด้า” ชวนแฟนความเร็วร่วมสัมผัสประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกในศึก พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026 กับ 2 โซนไฮไลต์ Honda Exhibition Hall และ Honda Race to The One Village ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
ภายในงาน Honda Exhibition Hall จัดเต็มให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตชมรถแข่งระดับโลกอย่าง
Honda CBR1000RR-R ซึ่งขับโดยฮีโร่ชาวไทยอย่าง “ก้อง”สมเกียรติ จันทรา และ Honda CRF450R ขับโดยดาวรุ่งพุ่งแรง “นีโม่” จีรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ จากทีม ฮอนด้า เอชอาร์ซี พร้อมกิจกรรม Meet & Greet เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้พบปะ พูดคุย และถ่ายภาพร่วมกับนักบิดระดับโลกอย่างใกล้ชิด รวมถึงพบกับฮอนด้าคอลเล็กชันที่หลากหลายให้แฟนความเร็วได้จับจอง ซึ่งภายในงานได้ต้อนรับ คุณเนวิน ชิดชอบ ประธาน บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมใน Honda Exhibition Hall โดยมี ดร.อารักษ์ พรประภา ประธานบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมมอบ ฮอนด้า คอลเล็กชัน
นอกจากนี้ “ไทยฮอนด้า” ยังจัดกิจกรรม Honda Race to The One Village ชวนสมาชิกจาก Honda Wing Center, Honda BigBike และ CUB House เปิดบ้านต้อนรับแฟนความเร็วทุกค่ายให้เข้ามาสัมผัสความประทับใจไปด้วยกัน ไฮไลต์สำคัญของงานคือเปิดโอกาสให้แฟนความเร็วได้สัมผัสนักแข่งระดับโลกจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี และ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ที่นำทับขบวนพาเหรดนักแข่งฮอนด้าเข้าสู่ Honda Race to The One Village นำโดย “โจอัน เมียร์” และ “ลูก้า มารินี” จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี พร้อมด้วยนักบิดมากประสบการณ์อย่าง “โยฮันน์ ซาร์โก” และ “ดิโอโก้ โมเรร่า” จาก แอลซีอาร์ ฮอนด้า และยังมีนักบิดขวัญใจชาวไทย “ก้อง-สมเกียรติ” และ นักบิดโมโตครอสดาวรุ่ง “นีโม่-จิรัฎฐ์” จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี รวมถึงนักแข่ง Honda Racing Thailand ร่วมขบวนอย่างยิ่งใหญ่
“ไทยฮอนด้า” มอบประสบการณ์สุดเอ็กคลูซีฟ Meet & Greet กับนักแข่งระดับโลกอย่างใกล้ชิดและร่วมถ่ายภาพสุดประทับใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกเพียบ ให้ได้ร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลพรีเมียมมากมายภายในงาน
นอกจากนี้ “ไทยฮอนด้า” ยังเติมเต็มประสบการณ์ให้กับแฟนความเร็วด้วยกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ โซน Camping สำหรับสมาชิกชาวฮอนด้าครับ และโซนอาหารกับร้านชื่อดังของเมืองบุรีรัมย์ พร้อมขบวน Food Truck และ Street Food ที่คัดสรรมาเพื่อสายชิมโดยเฉพาะ ก่อนจะพาแฟนความเร็วสนุกสุดเหวี่ยงไปกับกิจกรรม และเกมลุ้นรางวัลมากมาย ตื่นเต้นกับการแสดงสตั้นแมนโชว์ และประกาศการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในกิจกรรม Honda Moto Mania ต่อเนื่องด้วยคอนเสิร์ตสุดมันส์จาก “แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก” ซึ่งมาร่วมสร้างบรรยากาศความสนุกสนานในช่วงค่ำคืน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ “ไทยฮอนด้า” ในการยกระดับประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตให้เข้าถึงแฟนชาวไทยอย่างใกล้ชิด เปิดพื้นที่แห่งความสุข ความสนุกและความประทับใจ พร้อมต้อนรับแฟนความเร็วจากทุกค่ายให้ได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศระดับโลกตลอดสัปดาห์การแข่งขัน ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์