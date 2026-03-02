กงสุลไทย ณ กรุงซาเกร็บ รับดูแลไอซ์ฮอกกี้สาวระหว่างรอไฟลท์บินกลับไทย

กาตาร์แอร์เวย์ยกเลิกเที่ยวบิน จองใหม่ไฟลท์ก็เต็ม สาวไอซ์ฮอกกี้ไทยชุดรองแชมป์โลกดิวิชั่น 3 ติดอยู่โครเอเชีย รอวันกลับบ้าน ด้าน กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงซาเกร็บ รับดูแลความเป็นอยู่แล้ว ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เร่งจองตั๋วทุกชั่วโมง อยากให้นักกีฬาทั้งหมดกลับไทยโดยเร็ว หวั่นนานไปแล้วสงครามไม่สงบจะเดินทางกลับไทยลำบาก
เหตุการณ์สงครามระหว่าง สหรัฐฯ-อิหร่าน ในพื้นที่ตะวันออกกลางคาดว่าจะไม่จบลงง่ายๆ ทำให้สายการบินที่จะต้องผ่านพื้นที่แห่งนี้ หรือ ต้องต่อเครื่องเนื่องจากเป็นสถานที่รอยต่อระหว่างยุโรปกับเอเชีย ถูกยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด และบางสายการบินเปลี่ยนเส้นทางการบิน โดยทัพฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทย ที่คว้ารองแชมป์โลกดิวิชั่น 3 กลุ่ม เอ (IIHF ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III A) ที่แข่งประเทศโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 23 ก.พ.- 1 มี.ค.2569 ด้วยผลงาน ชนะ โครเอเชีย 2-1, เสมอ เซอร์เบีย 3-3 แต่แพ้ช่วงต่อเวลาพิเศษ 3-4, ชนะ บัลแกเรีย 7-4, แพ้ โรมาเนีย 0-2 และ ชนะ ตุรกี 3-2 ทำให้จบอันดับ 2 ของตาราง อาจจะต้องอยู่ที่โครเอเชียก่อนเพื่อรอไฟลท์บินใหม่
อย่างไรก็ตามทาง ดร.สเตแพน ชูริช (Dr. Stjepan Curic) กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย ได้เข้ามาชมและเชียร์นักกีฬาไทยที่สนาม โดยมี ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ ได้แสดงความเป็นห่วงที่ทัพสาวไทยไม่สามารถเดินทางกลับไทยได้ตามกำหนดการเดิม และทางกงสุลฯ ก็ยินดีที่จะดูแลความเป็นอยู่ของนักกีฬาไทยระหว่างที่รอไฟลท์บินใหม่
ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบส่งผลกระทบต่อเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ทำให้คณะนักกีฬาและทีมงานยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ตามกำหนดการเดิม ขณะนี้ทุกคนยังคงปลอดภัยและอยู่ระหว่างการประสานงานด้านการเดินทาง และ สมาคมขอขอบคุณ ดร.สเตแพน ชูริช ให้ความดูแลคณะนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิด ส่วนนักกีฬาหญิงไทยนั้นตลอดการแข่งขัน ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น วินัย และหัวใจนักสู้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ พร้อมตอกย้ำพัฒนาการของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงไทยในเวทีระดับนานาชาติอย่างชัดเจน
ด้าน นางสาววัลลีย์ แสงวิลัย เลขาธิการสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตอนนี้ตั๋วสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ของทัพนักกีฬาถูกยกเลิกแล้ว ทางสมาคมได้เร่งจองตั๋วสายการบินอื่นให้เร็วที่สุด ไล่เช็กสายการบินทุกชั่วโมง แต่ตอนนี้เกิดปัญหาเที่ยวบินเต็มเกือบหมด ซึ่งตอนนี้อยากให้นักกีฬาเดินทางกลับไทยให้เร็วที่สุด เพราะหากอยู่นานแล้วสถานการณ์สงครามไม่ดีขึ้นจะยิ่งเดินทางกลับไทยลำบาก อีกทั้งครอบครัวนักกีฬาที่อยู่ในไทยต่างก็เป็นห่วง ทางสมาคมก็จะพยายามทำทุกอย่างให้เร็วที่สุด
สำหรับนักกีฬาหญิงชุดรองแชมป์โลก ดิวิชั่น 3 กลุ่ม เอ มีดังนี้ ฐิตารีย์ สถิตยาธิวัฒน์, อลิน จารุสกุลอารียกุล, พัชรมน วรวัฒน์, พีรยา วรวัฒน์, ศุภิสรา ธรรมมะ, ภวริศา ศักดิ์ชัยเจริญกุล, ลิลรดา โภคา, อรระวี วงษ์สนิท, สุวิภา ปัญญามณีรัตน์, กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์, เอวิตรา โพธิ์ทอง, พรนัชชา ผลิตผลการพิมพ์, นิษฐานันต์ ลอยกุลนันท์, กานต์พิชชา แสนเทศ, ภัทรานิษฐ์ ศรพรหม, รตน ขจรศักดิ์สุเมธ, ธมิดา กุลธาดาปกรณ์, ณัฏฐาพร นาคดี โดยมี ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคม เป็นหัวหน้าคณะ, กฤษณา พรมดิราช เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน, สุดใจ สอนใจ เจ้าหน้าที่ และ ชนิดา แซ่ตั้ง กายภาพ