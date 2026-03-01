แชมป์ไม่หลีกทาง! “รีเกียน” ประกาศขวาง “นาบิล” ล่าบัลลังก์สองรุ่น

“รีเกียน เออร์เซล” เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) วัย 32 ปี จากซูรินาม ส่งสัญญาณเตือนถึง “นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ตัวแทนจากแอลจีเรีย-ไทย ถึงการไต่ขึ้นมาเป็นเจ้าของบัลลังก์รุ่นไลต์เวตว่าต้องผ่านด่านสุดโหดอย่างตัวเขาไปให้ได้เสียก่อน
หลัง “นาบิล” ประกาศไล่ล่าความฝันในเส้นทางอาชีพนักมวยว่าต้องการคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE 3 รุ่นน้ำหนัก ใน 2 ประเภทกีฬา โดยตั้งเป้าจะกวาดเข็มขัดให้ได้ถึง 6 เส้น ตั้งแต่รุ่นแบนตัมเวตไปจนถึงรุ่นไลต์เวต “รีเกียน” ผู้ครองบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต คนปัจจุบัน ก็ได้ออกส่งสารถึงนักชกรุ่นน้อง
“เขามีดีพอที่จะเป็นแชมป์โลกได้แน่ ๆ แต่ไม่ใช่ตอนที่ผมยังครองบัลลังก์อยู่ คงต้องรอให้ผมไปก่อน หลังจากนั้นเขาถึงจะมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นแชมป์โลก 3 รุ่นน้ำหนักได้”
“นาบิล เคยพูดถึงผมผ่านสื่อ บอกว่าอยากวัดฝีมือ ผมก็นึกว่าจะได้เจอกันเร็ว ๆ นี้ แต่สุดท้ายเขากลับให้สัมภาษณ์ว่ายังต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปี แต่ไม่เป็นไร ผมยังอยู่ตรงนี้จนกว่าเวลานั้นจะมาถึง”
แฟนมวยทั่วโลกต่างอยากเห็นไฟต์นี้เกิดขึ้นจริง ด้วยผลงานสุดร้อนแรงของทั้งคู่ใน ONE โดย “รีเกียน” ทำสถิติชนะ 13 ครั้งจาก 14 ไฟต์ ส่วน “นาบิล” ลงแข่งขันทั้งหมด 10 ไฟต์ ชนะ 8 ครั้ง ไม่มีผลการแข่งขัน 1 ครั้ง เรียกได้ว่าทั้งคู่ได้สร้างสถิติขั้นเทพที่หาได้ยาก
นอกจากนี้ หลายฝ่ายยังมองว่าทั้งสองคนรูปร่างพอฟัดพอเหวี่ยง โดย “นาบิล” เป็นเจ้าความสูง 192 ซม. ส่วน “รีเกียน” ก็สูงถึง 189 ซม. น่าจะเป็นมวยถูกคู่ ซึ่งตัว “รีเกียน” เองก็ไม่ได้ขยาดความสูงของ “นาบิล” ด้วยเช่นกัน
“ส่วนสูงและช่วงชกไม่ใช่อาวุธที่อันตรายที่สุด สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าคุณใช้มันอย่างไร และเข้าใจวิธีเคลื่อนที่ในฐานะนักชกตัวสูงมากแค่ไหน นักชกที่ตัวสูงต้องทำให้ได้ทั้งเกมระยะไกลและระยะประชิด หลายคนพอถูกบีบเข้าวงในก็มักเสียจังหวะหรือทำอะไรไม่ถนัด แต่ผมมองว่าทั้งผมและนาบิลเป็นนักชกตัวสูงไม่กี่คนที่สามารถทำเกมวงในได้ดี และรับมือกับสถานการณ์กดดันได้ครับ”
ไม่ว่าในอนาคตทั้งคู่จะได้โคจรมาเจอกันหรือไม่ แต่สำหรับ “นาบิล” มีภารกิจสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จเสียก่อน นั่นคือการป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตเป็นครั้งแรกกับ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ในศึกใหญ่ประจำไตรมาสแรก ONE ลุมพินี 147 ที่จะถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมใน 195 ประเทศทั่วโลก วันศุกร์ที่ 20 มี.ค.นี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรกเวลา 18.30 น.