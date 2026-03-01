“มารินี” ประเดิมคว้าท็อปเท็น โมโตจีพี สนามแรก ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ “พราทาม่า” ร้อนแรงเฉียดโพเดียม โมโตทรี

ศึกโมโตจีพี 2026 สนามแรก รายการ พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ดวลความเร็วรอบ “เมนเรซ” เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ภายใต้การรอคอยของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 26 รอบสนาม โดย “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชเจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล ได้ออกสตาร์ตจากกริดที่ 10 และเริ่มเกมได้อย่างยอดเยี่ยม ทะยานขึ้นไปลุ้นในกลุ่มท็อปไฟว์ ก่อนจะโชคร้ายรถแข่งขัดข้องจากปัญหายาง จนต้องออกจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดาย
ผลการแข่งขันปรากฏว่า “ลูก้า มารินี” ยอดนักบิดอิตาเลียนหมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ทะยานจากกริดที่ 14 ขึ้นมาคว้าอันดับ 10 ด้วยเวลารวม 39 นาที 55.371 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 19.101 วินาที เก็บแต้มประเดิมเรซแรกของปีได้สำเร็จ
โดยมี “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ ตามเข้าเส้นชัยในอันดับ 11 ตามหลัง 19.903 วินาที ส่วนทีมเมทรุกกี้อย่าง “ดิโอโก้ โมเรร่า” ดาวรุ่งชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ เปิดตัวได้ไม่เลว คว้าอันดับ 13 ตามหลังผู้ชนะ 24.686 วินาที
ผ่านการแข่งขันสนามแรก “มารินี” รั้งอันดับ 11 บนตารางแชมเปี้ยนชิพ เก็บไปทั้งสิ้น 6 คะแนน ตามด้วย
“ซาร์โก” อันดับ 12 มี 5 คะแนน “โมเรร่า” อันดับ 14 มี 3 คะแนน เท่ากันกับ “เมียร์” รั้งอันดับ 15
ส่วนผลในรุ่น โมโตทู ซึ่งมีเหตุการณ์ธงแดงถึง 2 ครั้ง ปรากฏว่า “ไทโยะ ฟูรุซาโตะ” นักบิดญี่ปุ่นหมายเลข 72 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย เข้าเส้นชัยในอันดับที่ 16 เวลา 11 นาที 21.953 วินาที ขณะที่ “มาริโอ้ อาจี้” ทีมเมทชาวอินโดนีเซียหมายเลข 64 พลาดล้มอย่างน่าเสียดาย
ด้านผลการแข่งขันในรุ่น โมโตทรี ถือเป็นผลงานสุดร้อนแรงของ “เวด้า พราทาม่า” นักบิดดาวรุ่งชาวอินโดนีเซียหมายเลข 9 ที่ไล่บดลุ้นโพเดียมอย่างสุดมันส์ ก่อนบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 5 มาครองด้วยเวลา 32 นาที 23.873 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 9.687 วินาที ประเดิมคว้า 11 แต้มแรกได้สำเร็จ ส่วน “เซน มิตานิ” ทีมเมทชาวญี่ปุ่นหมายเลข 32 จบเรซในอันดับ 22 ตามหลัง 37.978 วินาที
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2026 สนามต่อไปจะโยกไปดวลความเร็วกันที่ ออโตโดรโม อินเตอร์นาซิอองนาล เดอ โกยาเนีย - อาอีร์ตง เซนน่า ประเทศบราซิล ในศึก บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคมนี้