นักบิดดาวรุ่ง "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" สร้างผลงานเก็บคะแนนสะสมเปิดฤดูกาล อิเดมิตสึ โมโตโฟร์ เอเชีย คัพ 2026 ที่บุรีรัมย์สนามแรก

การแข่งขันรายการ อิเดมิตสึ โมโตโฟร์ เอเชีย คัพ (Idemitsu Moto4 Asia Cup) ซึ่งเป็นสนามเปิดฤดูกาล 2026 ณ สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2026 มีนักบิดดาวรุ่งไทยจากโครงการ "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" ควบรถ Honda NSF250R ลงทำการแข่งขัน
รอบคลอลิฟาย “มะมาย” ปองคุณ เอี่ยมน้อย หมายเลข 25 ทำเวลา 01:47.730 นาที ออกสตาร์ตลำดับที่ 6 “อุ้ม” นพรุธพงษ์ บุญประเวศ หมายเลข 20 ทำเวลา 01:48.350 นาที ออกสตาร์ตลำดับที่ 15 และ “โรม”
วชิรวิทย์ ไม้ดัดพันธ์ หมายเลข 23 ทำเวลา 01:48.803 วินาที ออกสตาร์ทลำดับที่ 19
เรซแรกการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น “อุ้ม-นพรุธพงษ์” ยกระดับความเร็วเร่งแซงดุเดือดจบการแข่งขันอันดับที่ 8 เก็บคะแนนสะสมได้ 8 คะแนน ด้าน “มะมาย-ปองคุณ” นักแข่งไวลด์การ์ดที่มีโอกาสเข้ามาแข่งขันเป็นครั้งแรกพยายามต่อสู้อย่างหนักเพื่อรักษาอันดับก่อนที่สุดท้ายแล้วจะสามารถจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 11 เก็บคะแนนสะสมได้ 5 คะแนน ส่วน “โรม-วชิรวิทย์” อีกหนึ่งนักแข่งไวลด์การ์ดเก็บประสบการณ์จบการแข่งขันอันดับที่ 18
เรซสองนักแข่งจาก "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" ยังคงมุ่งมั่นสร้างผลงานอย่างเต็มที่ โดย “มะมาย-ปองคุณ” ยกระดับการแข่งขันจบด้วยอันดับที่ 8 เก็บคะแนนสะสมเพิ่มอีก 8 คะแนน รวมเป็น 16 คะแนน เช่นเดียวกับ “อุ้ม-นพรุธพงษ์” ที่เร่งแซงขยับอันดับจนจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 11 เก็บคะแนนสะสมเพิ่มได้ 5 คะแนน
รวมเป็น 13 คะแนนเช่นกัน ด้าน “โรม-วชิรวิทย์” พยายามสู้อย่างเต็มที่หาจังหวะเร่งแซงจนคว้าอันดับที่ 15 เก็บประสบการณ์และคะแนนสะสมแรกมาครองได้สำเร็จ
รายการอิเดมิตสึ โมโตโฟร์ เอเชีย คัพ 2026 สนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ โลเซล อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศการ์ตา ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2026 ร่วมรายการกรังด์ปรีซ์ ออฟ การ์ตา