ไทยฮอนด้า เปิดบูธต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมคณะ อย่างอบอุ่น ใน Honda Exhibition Hall

ดร.อารักษ์ พรประภา ประธานบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการพีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026 อย่างเป็นทางการ พร้อมพาชมบูธกิจกรรมภายใน Honda Exhibition Hall ที่หนาแน่นไปด้วยแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ต ที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เป็นสนามแรกในการเปิดฤดูการแข่งขัน MotoGP 2026 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคมนี้