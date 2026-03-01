Junior Ballers League เปิดสนามคัดตัวนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนรุ่นอายุ 10 และ 11 ปี

โอกาสสำคัญของนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนมาถึงแล้ว เมื่อ Junior Ballers League หรือ JB League ประกาศเปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมการคัดตัวหรือ Tryouts เพื่อค้นหาดาวรุ่งดวงใหม่เข้าสู่ลีกการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนที่จำลองบรรยากาศและมาตรฐานระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบในฤดูกาล 2026 นี้ JB League ยังได้เปิดตัววิดีโอโปรโมทสุดพิเศษที่รวบรวมเหล่าเยาวชนนักบาสเกตบอลดาวรุ่งที่น่าจับตามองมาร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจและความเป็นมืออาชีพ นำโดย น้องโฮมมี่, น้องเทียน่า, คู่แฝด น้องโปรดและน้องปราน, น้องไพรม์ และน้องคิริน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของการแข่งขันและมิตรภาพที่จะเกิดขึ้นในลีกนี้
กิจกรรม Tryouts ในครั้งนี้เปิดกว้างสำหรับนักกีฬาใน 2 รุ่นอายุ ประกอบด้วยรุ่นอายุ 10 ปี สำหรับผู้ที่เกิดหลังวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และรุ่นอายุ 11 ปี สำหรับผู้ที่เกิดหลังวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมเพื่อเติบโตขึ้นไปประดับวงการบาสเกตบอลไทยในอนาคต ผ่านการฝึกฝนและแข่งขันบนสนามที่มีมาตรฐานระดับมืออาชีพพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
กฤติกร ธนมหามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การจัดการแข่งขัน Junior Ballers League กล่าวถึงความตั้งใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “การจัด Tryouts ไม่ใช่เพียงแค่การคัดเลือกผู้เล่นเข้าสู่ลีกเท่านั้น แต่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศที่ช่วยผลักดันศักยภาพของเด็กๆ อย่างเป็นระบบ
“เป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเหล่านี้ ทั้งในด้านทักษะกีฬาและระเบียบวินัย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญของวงการบาสเกตบอลไทยต่อไป JB League ตั้งใจที่จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ช่วยสานฝันและบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ”
สำหรับการคัดตัวจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ถึง 29 มีนาคม 2569 ณ โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (DBS Denla British School) ซึ่งมีความพร้อมในทุกมิติเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอย่างเต็มที่ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2569 ผ่านช่องทางออนไลน์
รายละเอียดและกำหนดการสำคัญสำหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
🏀 ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 28 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2569 🏀 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม Tryouts: 25 มีนาคม 2569 🏀 วันจัดกิจกรรม Tryouts: 28 ถึง 29 มีนาคม 2569 🏀 สถานที่: โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (DBS Denla British School) 🏀 พิกัดสถานที่: https://maps.app.goo.gl/1i1gHw8MmtkgrZaC9 🏀 ลิงก์ลงทะเบียนสมัคร: https://forms.gle/vgwr3iUBxHYGMws98
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ก้าวเข้าสู่ครอบครัว JB League ทัวร์นาเมนต์ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังทัศนคติและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในเส้นทางกีฬาบาสเกตบอล สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Junior Ballers League Thailand และ Instagram: jbleaguethailand