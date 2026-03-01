เปิดฉากศึกพูลระดับโลก “Pattaya Open 2026” ครั้งแรกในประเทศไทย 2-6 มีนาคมนี้ ที่พัทยา

วงการสอยคิวไทยเตรียมคึกคักครั้งใหญ่ กับการแข่งขันพูล 9 ลูกระดับนานาชาติ “Pattaya Open 2026” ศึกเก็บคะแนนสะสมโลกในรายการ World Nineball Tour (WNT Ranking Event) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่าง Think Curve, S1 และ Matchroom Multi Sport องค์กรกีฬาชั้นนำระดับโลก
การที่ Matchroom Multi Sport บรรจุรายการ Pattaya Open เป็นหนึ่งในสนามเก็บคะแนนสะสมของ World Nineball Tour ประจำปี 2026 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญของวงการพูลไทย การันตีการเข้าร่วมของนักกีฬาระดับพระกาฬจากทั่วโลก ที่จะเดินทางมาดวลคิวชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.56 ล้านบาท)
สำหรับพิธีเปิดเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2026 เวลา 18.00 น. พร้อมการแสดง โขนจิ๋ว จากนักแสดงรุ่นเยาว์ในตอน “ยกรบ”ที่เปรียบเหมือนการแข่งขันอันดุเดือดและเต็มไปด้วยศักดิ์ศรี
โดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2–6 มีนาคม 2026 ณ S1 Pool Hall & Sport Bar Pattaya เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
นอกจากการแข่งขันสุดเข้มข้น ผู้จัดงานยังยกระดับประสบการณ์สู่รูปแบบ “Sport Entertainment” เต็มรูปแบบ เพื่อให้แฟนกีฬาได้สัมผัสบรรยากาศความมันส์อย่างใกล้ชิด
ไฮไลต์ภายในงาน ได้แก่
✅ เข้าชมฟรี! ตลอดทัวร์นาเมนต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย
✅ กระทบไหล่นักกีฬาระดับโลกแบบใกล้ชิด
✅ กิจกรรมร่วมสนุกตลอดทั้งวัน
✅ โปรดักชันแสง สี เสียง และบรรยากาศเชียร์สุดเร้าใจ
สำหรับแฟนกีฬาที่ไม่สามารถเดินทางมาชมถึงขอบสนาม Thairath Sport เตรียมถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขัน ส่งตรงความมันส์จากพัทยาสู่ผู้ชมทั่วประเทศ ผ่าน Facebook Fanpage: Thairath Sport และ YouTube: Thairath Sport ให้รับชมฟรีทุกแมตช์สำคัญ
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหว ตารางการแข่งขัน และข้อมูล World Nineball Tour เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ matchroompool.com รวมถึงช่องทางประชาสัมพันธ์ของ S1 Pool Hall & Sport Bar Pattaya และ Think Curve - คิดไซด์โค้ง
แล้วพบกันที่สังเวียนพูลระดับโลก ซึ่งกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการสอยคิวไทยใน Pattaya Open 2026