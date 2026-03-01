"กรีน" ครองแชมป์เอชเอสบีซีฯ หนสอง "เอรียา" จบ 18 ร่วม

ฮันนาห์ กรีน โปรสาวมือ 20 ของโลกจากออสเตรเลีย จารึกชื่อครองแชมป์ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ เป็นครั้งที่สอง หลังหวดรอบสุดท้ายได้อีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 จบด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 274 เฉือนชนะ ออสตัน คิม จากสหรัฐฯ เพียงสโตรคเดียว ที่สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่ เอรียา จุฑานุกาล ผลงานดีสุดในกลุ่มนักกอล์ฟไทยที่สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 283 รั้งอันดับ 18 ร่วม
แอลพีจีเอทัวร์จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการที่สามของฤดูกาล “เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมเจอร์หญิงแห่งเอเชีย ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 93 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 4 วัน 72 หลุม ไม่มีการตัดตัว ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคมที่ผ่านมา มีนักกอล์ฟสาวไทยลงชิงชัย 4 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, เม-เอรียา จุฑานุกาล, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ และ พราว-ชเนตตี วรรณแสน
ปิดฉากการชิงชัย ฮันนาห์ กรีน แชมป์รายการนี้เมื่อปี 2024 ออกสตาร์ทรอบสุดท้ายในฐานะผู้นำร่วมกับ มินจี ลี มือ 4 ของโลกจากออสเตรเลีย รอบสุดท้ายหวด 1 อีเกิ้ล กับ 4 เบอร์ดี้ เสีย 3 โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสี่วันมี 14 อันเดอร์พาร์ 274 คว้าแชมป์ในแอลพีจีเอทัวร์เป็นรายการที่ 7 ให้กับตัวเอง พร้อมรับเงินรางวัล 450,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 14 ล้านบาท
กรีน ซึ่งจบอันดับ 7 ที่ประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เผยหลังคว้าชัยชนะที่สิงคโปร์เป็นครั้งที่สองว่า “การเล่นที่ประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องทำเบอร์ดี้ให้ได้มากๆ แต่สิ่งสำคัญในการเล่นที่สนามเซนโตซาแห่งนี้คือการเซฟพาร์ ก่อนออกวันนี้ฉันคิดว่าสามารถคว้าแชมป์ได้ กระทั่งมาทำอีเกิ้ลที่หลุม 8 ก็บอกตัวเองว่าให้ใจเย็น จนมาเก็บเบอร์ดี้ที่หลุม 15 ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะชนะ แม้จะเสียสองโบกี้ติดในสองหลุมสุดท้ายก็ตาม ฉันทำผลงานได้ดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมาชนะได้ที่นี่ ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดี ซึ่งช่วยให้ฉันเล่นได้สบายใจขึ้นนับจากนี้”
ขณะที่ โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล มืออันดับ 21 ของโลก ซึ่งจบรอบสามด้วยสกอร์ตามผู้นำสองสโตรค พลาดตีเกิน 4 โอเวอร์พาร์ 76 โดยเก็บได้ 2 เบอร์ดี้ แต่เสียไป 6 โบกี้ หล่นมาจบอันดับ 18 ร่วมด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 283 เจ้าตัวกล่าวว่า “สภาพสนามวันนี้ยากกว่าทุกวัน ปักธงหลายหลุมยากมาก วันนี้อุปสรรคไม่เยอะแต่พลาดทีช็อตบ้าง ช็อตสองบ้าง มีพัตต์สั้นๆ หลุด เหมือนทุกอย่างมันยาก และตัวเองก็พลาดเองด้วย จบรายการนี้เห็นว่าทุกอย่างเริ่มดีขึ้น แต่พอเจอสภาพสนามที่ยาก เวลาที่พลาดเล็กน้อยจึงกลายเป็นการผิดพลาดใหญ่ขึ้น ดังนั้นหลายอย่างก็ต้องคมขึ้น”
ทางด้าน อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก หยุดสถิติจบในอันดับท็อปเท็นจากการลงเล่นรายการนี้มาตลอด 5 ครั้ง หลังรอบสุดท้ายตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 73 รวมสี่วัน 2 อันเดอร์พาร์ 286 อยู่อันดับ 31 ร่วม ส่วน ชเนตตี วรรณแสน เร่งเครื่องหวด 4 อันเดอร์พาร์ 68 ขึ้นมาจบที่อันดับ 41 ร่วม ด้วยสกอร์รวมอีเวนพาร์ 288 และ ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ตีเกินอีก 2 โอเวอร์พาร์ 74 สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 293 จบอันดับ 58 ร่วม
ส่วนมือท็อปของโลกอย่าง ชาร์ลีย์ ฮัลล์ มืออันดับ 3 ของโลกจากอังกฤษ และ มิยู ยามาชิตะ มือ 5 ของโลกจากญี่ปุ่น จบอันดับ 10 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 282 ส่วน ฮโย จู คิม และคิม เซ ยัง มืออันดับ 7 และ 10 ของโลกจากเกาหลีใต้ ทำสกอร์เท่ากันที่คนละ 4 อันเดอร์พาร์ 284 รั้งอันดับ 21 ร่วม และ ลีเดีย โค มือ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์ แชมป์เก่าปีที่แล้ว จบอันดับ 27 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 285