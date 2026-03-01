"มาร์เกวซ" ยางแตก "เบซเซคคี" บิดม้วนเดียวจบ ซิวแชมป์ที่บุรีรัมย์

มาร์โก เบซเซคคี นักบิดสังกัด อาพริเลีย คว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบเรซเปิดฤดูกาล 2026 รายการ พีที กรังปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม ขณะที่ มาร์ค มาร์เกวซ แชมป์เก่า รถยางแบนออกจากการแข่งขันช่วงท้าย
เบซเซคคี เจ้าของโพล โพซิชัน ขึ้นนำตั้งแต่ออกสตาร์ทกระทั่งผ่านธงตาหมากรุกคนแรก ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตามด้วยอันดับ 2 เปโดร อคอสตา แชมป์สปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่านมา (28 ก.พ.) จาก เคทีเอ็ม และ ราอูล เฟร์นานเดซ จาก แทร็คเฮาส์
ด้าน มาร์เกวซ สังกัด ดูคาติ (โรงงาน) คาดหวังแชมป์โลกสมัยที่ 8 ฤดูกาลนี้ แต่รีไทร์แบบช็อกแฟนๆ ขณะอยู่อันดับ 4 เหลือ 5 รอบสุดท้าย
นักบิดชาวสเปน ซึ่งอยู่บนกริดสตาร์ทที่ 2 ตีโค้งกว้างเกินไป และกระแทกขอบทางเป็นเหตุให้ล้อหลังแฟบ และล้อแม็คเสียหาย
เบซเซคคี กลับมาคว้าแชมป์สนามนี้ หลังออกจากการแข่งขัน สปรินท์ เรซ แค่รอบ 2 และทำเวลาต่อรอบเร็วสุดทั้ง 3 เซสชันรอบทดสอบสนาม
อคอสตา ขึ้นนำคะแนนสะสม หลังจบสนามแรกของปี รวมมี 32 แต้ม ตามด้วยอันดับ 2 เบซเซคคี 25 แต้ม และ อันดับ 3 เฟร์นานเดซ 23 แต้ม ก่อนย้ายมาแข่งขันกันต่อสนามที่ 2 รายการ กรังปรีซ์ ออฟ บราซิล วันที่ 22 มีนาคม
MASSIVE damage for @marcmarquez93 👀#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/kSxASfK0RT— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 1, 2026