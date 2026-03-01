“อัสสัมชัญ ศรีราชา” ตอกย้ำความเป็นแถวหน้าวงการลูกหนังขาสั้น คว้าแชมป์ AssetWise BG CUP U19 สองสมัยซ้อน

“โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา” ประกาศศักดาคว้าแชมป์ “AssetWise BG CUP U19 2025” ศึกฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน หลังโชว์ฟอร์มแกร่งเหนือคู่แข่งจากทั้งหมด 16 โรงเรียนชั้นนำที่เข้าร่วมชิงชัยในปีนี้
ไฮไลท์สำคัญของทัวร์นาเมนต์นี้อยู่ที่เกมนัดชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันของสองสถาบันยักษ์ใหญ่ในศึกแห่งศักดิ์ศรี “อัสสัมชัญ ดาร์บี้แมตช์” ระหว่าง “อัสสัมชัญ ศรีราชา” และ “อัสสัมชัญ ธนบุรี” สองโรงเรียนพี่น้องที่มีประวัติศาสตร์ฟุตบอลอันยาวนาน ซึ่งผลปรากฏว่าทัพจากศรีราชาสามารถดวลจุดโทษเฉือนเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างสูสีด้วยคะแนน 5-4 รักษาบัลลังก์แชมป์ไว้ได้อีกหนึ่งปี พร้อมคว้าเงินรางวัล 300,000 บาท ไปครอบครอง และจารึกชื่อเป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ 2 สมัยซ้อน ท่ามกลางแฟนบอลในสนามกว่า 7,000 คน
ด้วยฝีแข้งของ 11 นักเตะเยาวชน ได้แก่ ไกรวุฒิ เกาะสูงเนิน, เขมชาติ สุขโต, คณพศ อินทสิงห์, ชิษณุพงศ์ ศิลาสุวรรณ, ณัฐชนนท์ จันทร์ดี, ธัญวิสิษฐ์ ตามัน, ปฏิพัทธ์ จันทร์หอม, ปุญญพัฒน์ ทองใส, พัชรพล วุฒิวงศ์, สิรภพ แป้นนางรอง และอิทธิมนต์ ทิพย์เนตร ภายใต้การฝึกสอนของมาสเตอร์เบนซ์-นเรศ สมงาม
ชัยชนะในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลิตผลจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา สถาบันที่ขึ้นชื่อเรื่องโรงเรียนที่บ่มเพาะนักเตะมาหลายทศวรรษจาก “โครงการช้างเผือก” ด้วยระบบโรงเรียนประจำที่มีระเบียบวินัยสูง ผสานกับหลักสูตรฟุตบอลที่เข้มข้นอันเป็นเอกลักษณ์ ส่งผลให้นักเตะจากรั้วอัสสัมชัญ ศรีราชา โดดเด่นทั้งเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายและทีมเวิร์กที่เหนียวแน่น จนสามารถผลิตนักเตะคุณภาพป้อนสู่สโมสรระดับไทยลีกและทีมชาติไทยรุ่นต่อรุ่น ตอกย้ำความเป็นสถาบันลูกหนังระดับแถวหน้าที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเยาวชนสู่นักกีฬามืออาชีพ
การันตีด้วยความสำเร็จของศิษย์เก่าดาวรุ่งล่าสุดอย่าง “เปา-ธีรภัทร ปรือทอง” ปีกขวาพรสวรรค์สูงวัยเพียง 19 ปี อดีตนักเตะตัวหลักของโรงเรียนฯ ที่สร้างชื่อจากการพาทีมคว้าแชมป์ในรายการ AssetWise x BGPU Youth Cup 2024 ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของ “บีจี ปทุม ยูไนเต็ด” (BG Pathum United) หรือ “เดอะ แรบบิท” และล่าสุดเพิ่งเดินทางไปร่วมทัพ “ฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร” สโมสรดังในศึกเจลีก ประเทศญี่ปุ่น ด้วยสัญญายืมตัว ซึ่งการก้าวไปเล่นในลีกอาชีพสูงสุดของเอเชียในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน แต่ยังเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเหล่านักเตะรุ่นน้อง ให้เชื่อมั่นว่าหากมีความมุ่งมั่นและได้รับการสนับสนุนที่ดี ประตูสู่ฟุตบอลระดับโลกก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ ที่มุ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับวงการฟุตบอลเยาวชนไทย ด้วยการจับมือกับ บีจี สปอร์ตส์ เนรมิตเกมส์การแข่งขันคุณภาพ เปิดโอกาสให้นักเตะดาวรุ่งได้ลงสนามประชันฝีเท้า และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่า ซึ่งถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญจากรั้วโรงเรียนสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ แอสเซทไวส์เชื่อว่า การวางรากฐานที่แข็งแกร่งตั้งแต่รุ่นเยาวชนจะช่วยพัฒนาทักษะ เสริมสร้างความมั่นใจ และผลักดันให้เยาวชนไทยก้าวข้ามขีดจำกัด สู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพและทรัพยากรคุณภาพในระดับสากลต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ แอสเซทไวส์ยังเตรียมส่งต่อโอกาสครั้งสำคัญในทัวร์นาเมนต์ถัดไปกับการแข่งขัน BGPU x BVB Football Carnival U15 powered by AssetWise เฟ้นหาดาวรุ่งอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 5 คน เดินทางไปฝึกฝีเท้ากับสโมสรโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ณ ประเทศเยอรมนี ตอกย้ำบทบาทสำคัญของแอสเซทไวส์ในการเปิดประตูแห่งโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่เวทีระดับโลก
