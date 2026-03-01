"ณัฐลียา-เตชธรรม" สุดต้านคู่แข่งขัน จอดป้ายเทนนิสศึกใหญ่หวดไอทีเอฟ

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการใหญ่ ITF Juniors World Tennis Tour J300 (1) หรือ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ300 (1) ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2569 มีนักเทนนิสไทยลงแข่งขัน 2 คน
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสอง ณัฐลียา ชาลินสกี้ นักเทนนิสไทย มือ 1,186 เยาวชนโลก สุดต้านความแข็งแกร่งของ หยาง แอนนา จากจีน มือ 258 เยาวชนโลก ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 6 ของรอบคัดเลือก โดย ณัฐลียา พ่ายด้วยสกอร์ 0-6 และ 0-6 หยุดผลงานไว้เพียงรอบนี้
ด้าน เตชธรรม ศรีเสน นักเทนนิสไทย มือ 2,917 เยาวชนโลก ก็ปราชัยให้แก่ โอ ซึงมิน นักเทนนิสเกาหลีใต้ มือ 245 เยาวชนโลก ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 4 ของรอบคัดเลือก ในประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสอง โดย เตชธรรม แพ้ด้วยสกอร์ 1-6 ทั้งสองเซต ตกรอบเช่นกัน แต่ได้ประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักหวดที่มีอันดับเยาวชนโลกสูงกว่า
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสอง อู๋ หรูซี (1-จีน) ชนะ มิชกา ซินแคลร์ โกเอนาดี (อินโดนีเซีย) 4-6, 6-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 วาเลเรีย กัลยาเอวา (10) ชนะ จ้าว ซิตวน (จีน) 7-5, 6-7(3-7) และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 เอมิลี่ เฉิน (ออสเตรเลีย) ชนะ เจียง เยนหนี่ (2-ไต้หวัน) 4-6, 6-0 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7
สำหรับผลการแข่งขันทั้งหมด หลังจบการแข่งขันแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.itftennis.com/en/tournament/j300-nonthaburi/tha/2026/j-j300-tha-2026-001/draws-and-results/