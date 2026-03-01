ปิดว่ายน้ำมาราธอนซีรีส์แรก กลุ่มตัวแทนทีมชาติไทยพร้อมลุยศึกเอเชีย

สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ซี่รี่ส์ 1 (Thailand Open Water Swimming Championships 2026 Series 1) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569 ณ บริเวณหน้าศูนย์ท่องเที่ยว ชายหาดบ้านกรูด
ในวันที่ 1 มีนาคม เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายในระยะ 10 กิโลเมตร กับ 3 กิโลเมตร ซึ่งผลการแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตร แบบโอเวอร์ออล แชมป์เป็นของ รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ ทำเวลาได้ 2:00.58.33 ชม. ส่วน 10 กิโลเมตร หญิง แชมป์เป็นของ กมนชนก ขวัญเมือง ทำเวลาได้ 2:11.54.43 ชม.
โดยสรุปผลการแข่งขันเฉพาะอันดับ 1 แบ่งตามรุ่นดังนี้ ระยะ 10 กิโลเมตร รุ่น 14-15 ปีชาย พชรคุณ รัตนกิจธรรม ชมรมว่ายน้ำเมืองพัทยา เวลา 2:20.02.77 ชม., รุ่น 14-15 ปี หญิง ชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เวลา 2:16.04.18 ชม., รุ่น 16-18 ปี ชาย นิธิศ สิริสุวรรณกิจ ชมรมว่ายน้ำสิงห์ เวลา 2:08.22.97 ชม., รุ่น 16-18 ปี หญิง อลิซเบธ กัลเบล แบงคอก อีลีท สวิมทีม เวลา 2:18.37.44 ชม., รุ่นโอเพ่น ชาย รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ แบงคอก อีลีท สวิมทีม เวลา 2:00.58.33 ชม., รุ่นโอเพ่นหญิง กมนชนก ขวัญเมือง แบงคอก อีลีท สวิมทีม เวลา 2:11.54.43 ชม.
ระยะ 3 กิโลเมตร รุ่น 8-11 ปี ชาย ภูริภัทร์ ปคุณาธนาพันธุ์ ท็อปฟอร์มสวิม เวลา 55.38.88 น., รุ่น 8-11 ปี หญิง กนกพิชญ์ ศิลปวิสุทธิ์ พีคเพอร์ฟอร์มานซ์ เวลา 52.49.68 น., รุ่น 12-13 ปี ชาย ทินภัทร เปรมรุ่งเจตน์ สโมสรจันทศิริ เวลา 48.49.45 น., รุ่น 12-13 ปี หญิง กัลชนา ก้อนทรัพย์ พีคเพอร์ฟอร์มานซ์ เวลา 47.21.73 น., รุ่น 14-15 ปี ชาย ศักดิโชติ ทะละวงศ์ แบงคอก อีลีท สวิมทีม เวลา 40.22.56 น., รุ่น 14-15 ปี หญิง ปัณฑิตา สิปปอักษร วิชั่นสวิม เวลา 44.25.99 น., รุ่น 16-18 ปี ชาย วรภัคพงศ์ รัชตเทวินทร์ แบงคอก อีลีท สวิมทีม เวลา 39.18.35 น., รุ่น 16-18 ปีหญิง ปารณีย์ ศรีสุข ชมรมว่ายน้ำสิงห์ เวลา 43.44.79 น., รุ่นโอเพ่น ชาย ธนกร แสงหล้า SURVIVOR TEAM เวลา 41.23.19 น., รุ่นโอเพ่นหญิง ทาเนียเล่ โกเฟอร์ แบงคอก อีลีท สวิมทีม เวลา 49.29.44 น.
หลังจบการแข่งขัน “ฉลามหวาย” คมชาญ วิชาชัย 1 ในนักว่ายน้ำตัวแทนไทยไปแข่งเอเชียนบีชเกมส์ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ เผยว่า หลังจบซีรีส์ 1 ก็จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่อที่คุนหมิง ประเทศจีน พร้อมกับ ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ โดยส่วนตัวแล้วก็มีความพร้อมเป็นอย่างมากกับการแข่งเอเชียนบีช แต่อาจจะยังไม่หวังถึงเหรียญ เพราะมี จีน ญี่ปุ่น ที่ยังมีฝีมือมากกว่าตนเอง แต่การไปแข่งครั้งนี้ตั้งใจว่าจะไปหาประสบการณ์ และจะพยายามว่ายตามกลุ่มผู้นำและจะพยายามศึกษาดูการว่ายของนักกีฬาระดับเอเชียแล้วนำมาปรับใช้กับตัวเอง
ส่วน “ฉลามเป้” รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ นักว่ายน้ำมาราธอนอันดับ 1 ของไทย กล่าวว่า แมตช์นี้เป็นการว่ายเพื่อเตรียมตัวไปแข่งชิงแชมป์เอเชีย ต้องยอมรับว่าในปีนี้โหดกว่าปีที่แล้วที่ตนได้รองแชมป์เอเชีย แต่ก็ตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุด ก็อยากจะรักษามาตรฐานของตัวเองให้ได้และมีเป้าหมายสูงสุดคือเหรียญทองเอเชีย
สำหรับซีรี่ส์ 2 จัดที่ บึงน้ำธรรมชาติ จังหวัดชลบุรี/ระยองในเดือนมิถุนายน และ ซีรี่ส์ 3 จัดที่ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในเดือนพฤศจิกายน 2569