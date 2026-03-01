"ทรรศพร-อัญชิสา" ควงคู่คว้าแชมป์ศึกอาชีพที่อินเดีย

"ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ ควงแขน "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ คว้าแชมป์หญิงคู่ ศึกเทนนิสอาชีพหญิง ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "W15 คุรุคราม" ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 466,000 บาท ที่เมืองคุรุคราม รัฐหรยาณา ประเทศอินเดีย ได้อย่างเยี่ยมยอด ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2569
รอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ อัญชิสา มือคู่ 803 ของโลก และ ทรรศพร มือคู่ 502 ของโลก ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 3 ของรายการ ลงสนามพบกับคู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ อารีน่า อารีฟูลิน่า มือคู่ 704 ของโลก กับ อีฟเจนิย่า เบอร์ดิน่า มือคู่ 589 ของโลก
หลังจบการแข่งขัน ผลปรากฎว่า อัญชิสา กับ ทรรศพร สามารถเก็บชัยชนะได้สำเร็จ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-4 และ 7-6 ไทเบรก 7-0 ใช้เวลาแข่งขันเกือบ 2 ชั่วโมง
อัญชิสา กับ ทรรศพร คว้าแชมป์มาครองร่วมกัน พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกันรวมทั้งสิ้น 955 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 29,662 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลกอีกคนละ 15 คะแนน