ยามาฮ่า ต้อนรับนายกรัฐมนตรี “อนุทิน ชาญวีรกูล” เยี่ยมชม YamahaGP Pavilion ในศึก MotoGP 2026

มร.โมโตฟูมิ ชิทาระ ประธานบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วย นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ PT Grand Prix of Thailand 2026 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมบูท YamahaGP Pavilion โดมปรับอากาศขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 800 ตารางเมตร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วโลก โดยได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่าอย่างใกล้ชิด พร้อมกล่าวชื่นชมเสื้อ YAMAHA Racing ThaiGP Collection ที่ออกแบบด้วยผ้าไหมไทย ผสานลวดลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขึ้นนั่งรถจักรยานยนต์ YAMAHA YZF-R9 ที่ตกแต่งในลวดลายเดียวกับรถแข่งของ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร หมายเลข 20 จากทีม Monster Energy Yamaha MotoGP เพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของแฟนความเร็ว
การเยี่ยมชม YamahaGP Pavilion ของนายกรัฐมนตรีมีขึ้นในวันแข่งขันสนามเปิดฤดูกาลของศึก MotoGP 2026 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
----------------------------------------------------
#ยามาฮ่าเร่งชีวิตให้เร้าใจ
#Yamaha #RevsYourHeart #ยามาฮ่า #ThaiGP2026 #YamahaGPpavilion