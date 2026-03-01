xs
xsm
sm
md
lg

ยามาฮ่า ต้อนรับนายกรัฐมนตรี “อนุทิน ชาญวีรกูล” เยี่ยมชม YamahaGP Pavilion ในศึก MotoGP 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
มร.โมโตฟูมิ ชิทาระ ประธานบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วย นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ PT Grand Prix of Thailand 2026 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมบูท YamahaGP Pavilion โดมปรับอากาศขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 800 ตารางเมตร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วโลก โดยได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่าอย่างใกล้ชิด พร้อมกล่าวชื่นชมเสื้อ YAMAHA Racing ThaiGP Collection ที่ออกแบบด้วยผ้าไหมไทย ผสานลวดลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขึ้นนั่งรถจักรยานยนต์ YAMAHA YZF-R9 ที่ตกแต่งในลวดลายเดียวกับรถแข่งของ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร หมายเลข 20 จากทีม Monster Energy Yamaha MotoGP เพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของแฟนความเร็ว

การเยี่ยมชม YamahaGP Pavilion ของนายกรัฐมนตรีมีขึ้นในวันแข่งขันสนามเปิดฤดูกาลของศึก MotoGP 2026 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

----------------------------------------------------

#ยามาฮ่าเร่งชีวิตให้เร้าใจ
#Yamaha #RevsYourHeart #ยามาฮ่า #ThaiGP2026 #YamahaGPpavilion



นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมบูท YamahaGP Pavilion โดมปรับอากาศขนาดใหญ่



ชื่นชมเสื้อ YAMAHA Racing ThaiGP Collection ที่ออกแบบด้วยผ้าไหมไทย ผสานลวดลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา










นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
ยามาฮ่า ต้อนรับนายกรัฐมนตรี “อนุทิน ชาญวีรกูล” เยี่ยมชม YamahaGP Pavilion ในศึก MotoGP 2026
นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมบูท YamahaGP Pavilion โดมปรับอากาศขนาดใหญ่
ยามาฮ่า ต้อนรับนายกรัฐมนตรี “อนุทิน ชาญวีรกูล” เยี่ยมชม YamahaGP Pavilion ในศึก MotoGP 2026
ชื่นชมเสื้อ YAMAHA Racing ThaiGP Collection ที่ออกแบบด้วยผ้าไหมไทย ผสานลวดลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
+5