นักปั่นเสือภูเขาทำผลงานดีมีสิทธิ์ติดธง ในศึกสองล้อชิงแชมป์ ปทท. สนามที่ 3

“สองล้อ” จ้างโค้ชเสือภูเขาระดับอาชีพที่จบหลักสูตรสูงสุด LEVEL4 ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) มาติวเข้มนักปั่นเสือภูเขาครอสคันทรี่สู้ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเดินทางมาดูฟอร์มนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สนามที่ 3 ที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี วันที่ 6-8 มีนาคมนี้ ด้าน “เสธ.หมึก” เผยนักปั่นเสือภูเขาที่ลงชิงชัยหากมีผลงานดีและฝีมือโดดเด่นในสนามที่ 3 มีโอกาสถูกเรียกตัวเสริมทัพทีมชาติไทยไปแข่งเอเชียนเกมส์ ส่วน “สรุศักดิ์ เจิมสม” นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง เนรมิตสนามจักรยานเสือภูเขา ดาวน์ฮิล ให้เป็นสนามแข่งขันที่สวยงามและท้าทายความสามารถของนักปั่น
“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569 สนามที่ 3 ที่เทศบาลเขาพระยาเดินธง ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2569 โดยใช้เส้นทางแข่งขันในเขตเทศบาลเขาพระยาเดินธงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขา ล่าสุด สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้มอบให้ จ.อ.เสรี เรืองศิริ ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทย ไปทำเส้นทางแข่งขันทั้งประเภทดาวน์ฮิล, ครอสคันทรี่ และอิลิมิเนเตอร์ เรียบร้อยแล้ว
“สำหรับเส้นทางแข่งขันรายการดาวน์ฮิลจะปล่อยตัวจากเนินเขาลูกแรกของเขาพระยาเดินธง ระยะทางลงจากยอดเขาถึงเส้นชัยประมาณ 1.2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ท้าทายความสามารถของนักปั่น รวมทั้งมีอุปสรรคทั้งหินก้อนใหญ่ และเนินกระโดดก่อนเข้าเส้นชัย ดังนั้นนักปั่นต้องใช้ทักษะสูงพอสมควร ในการทำสนามจักรยานเสือภูเขาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายสุรศักดิ์ เจิมสม นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง ในการสนับสนุนด้านเครื่องจักรและคนงานเพื่อเนรมิตให้เป็นสนามแข่งขันที่ดีที่สุด ที่สำคัญเป็นเส้นทางที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง” พลเอกเดชา กล่าว
พลเอก เดชา กล่าวอีกว่า ส่วนเส้นทางประเภทถนนก็เป็นเส้นทางที่นักปั่นต้องใช้ทักษะสูงเช่นเดียวกัน เพราะมีทั้งทางราบที่ใช้ความเร็วสูง และทางขึ้นยอดเขาพระยาเดินธงที่เป็นเส้นชัยบริเวณจุดชมวิว 270 องศา ซึ่งก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ และเทศบาลเขาพระยาเดินธงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และประเภทถนน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สนามที่ 1 เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเส้นชัยทั้ง 2 ประเภทก็อยู่บนยอดเขาพระยาเดินธง บรรดานักปั่นที่เข้าร่วมแข่งขันต่างชื่นชอบเป็นอย่างมาก และยกให้เป็นเส้นทางแข่งที่สนุกและโหดมาก เพราะต้องใช้พละกำลังและความทรหด หากใครฝึกซ้อมมาไม่ดีอาจจะไปไม่ถึงเส้นชัย
“เสธ.หมึก” เปิดเผยอีกว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้จ้าง มร.โรเบิร์ต เฮอร์เบอร์ จูเนียร์ โค้ชเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ผ่านการอบรมขั้นสูงสุด LEVEL 4 ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ให้มาติวเข้มนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทเสือภูเขาชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ซึ่งจะแข่งขันกันในช่วงเดือนกันยายน ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยจะมุ่งเน้นไปที่เสือภูเขาครอสคันทรี่ เนื่องจากในกีฬาเอเชียนเกมส์มีชิงเหรียญทองเฉพาะครอสคันทรี่ชาย-หญิง ส่วนเสือภูเขาดาวน์ฮิลทางเจ้าภาพไม่จัด คาดว่าอาจจะเกรงกลัวนักปั่นไทยทั้ง จ.อ.หญิง วิภาวี ดีคาบาเลส และ นายเมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ ที่เป็นแชมป์เอเชียติดต่อกันหลายสมัยจะแย่งเหรียญทองไปครอง
“มร.โรเบิร์ต มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ปัจจุบันเป็นวิทยากรของ UCI ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ฝึกสอนทั่วโลก และเขาจะเดินทางมาดูฟอร์มของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยฯ สนามที่ 3 ที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคมนี้ ว่าแต่ละคนมีข้อบกพร่องจุดไหนและต้องปรับแก้ไขอย่างไร นอกจากนั้นก็จะดูฟอร์มนักกีฬาคนอื่น ๆ หากคนไหนมีฟอร์มโดดเด่นและทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสถูกเรียกตัวมาเสริมทัพทีมชาติไทยได้เช่นกัน ดังนั้นฝากถึงนักปั่นเสือภูเขาครอสคันทรี่ขอให้มุ่งมั่นฝึกซ้อมให้เต็มที่ ถ้าทำผลงานโดดเด่นจริง ๆ ก็มีสิทธิ์ติดทีมชาติไปสู้ศึกเอเชียนเกมส์” พลเอกเดชา กล่าว
พลเอก เดชา กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง จัดกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life-TCA GREEN CYCLING” ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่หน้าเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ปั่นไป-กลับระยะทาง 7 กิโลเมตร เป็นการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีเขียว เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษ ลดการทิ้งขยะ ลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ สสส. จัดโครงการรณรงค์คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ที่กำลังแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่นและเยาวชน เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านระบบทางเดินหายใจ อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ YouTube : TCA Channel ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
ด้าน “นายกตี๋” นายสุรศักดิ์ เจิมสม นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงได้ประสานงานฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ในการวางเส้นทางแข่งขัน พร้อมประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมไปถึงมูลนิธิอาสากู้ภัยและ อปพร. วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการแข่งขันเอาไว้หมดแล้ว เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักกีฬา ซึ่งเรามีประสบการณ์จากการจัดการแข่งขันจักรยาน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” มาแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะเข้าใจแผนการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพัฒนานิคมก็พร้อมให้การต้อนรับนักปั่นที่หลั่งไหลมาจากทั่วประเทศด้วยความยินดียิ่ง ส่วนสนามเสือภูเขาดาวน์ฮิลจะเป็นสนามที่สวยงามและท้าทายความสามารถนักแข่งอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ การแข่งขันในสนามที่ 3 ที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา ดาวน์ฮิลล์ ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม เวลา 10.00 น. จากนั้นจะถ่ายทอดสดกิจกรรมขี่จักรยาน ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life-TCA GREEN CYCLING ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 14.30 น. และถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานประเภทถนน รายการโรดเรซ รุ่นประชาชนชาย ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม เวลา 08.00 น. รุ่นประชาชนชาย แฟนกีฬาจักรยานสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
สำหรับนักกีฬาที่ต้องการสมัครเข้าแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม ที่เทศบาลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th จนถึงวันพุธที่ 4 มีนาคม ก่อนเวลา 12.00 น. หรือสมัครได้ที่กองอำนวยการจัดการแข่งขันที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม เวลา 11.00-17.00 น. โดยติดตามรายละเอียดที่เฟซบุ๊กของสมาคมฯ Thailand Cycling Association หรือสอบถามได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ