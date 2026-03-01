ทัพไอซ์ฮอกกี้สาวไทย ระทึก! ต่อเครื่องโดฮา สมาคมเร่งเปลี่ยนเส้นทางกลับไทย

ทัพไอซ์ฮอกกี้สาวไทย จะกลับไทย 2 มี.ค.ต้องต่อเครื่องที่โดฮา ระทึกหนัก! สมาคมเร่งติดต่อเปลี่ยนเส้นทางการบินเพื่อความปลอดภัย
จากเหตุการณ์สู้รบระหว่างสหรัฐฯ กับ อิหร่าน ทำให้สายการบินต่างๆ ได้ยกเลิกเที่ยวบินเหนือน่านฟ้าตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นจุดที่พลุกพล่านที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ประเทศอิหร่านและอิรักไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างยุโรปและเอเชีย
รวมถึงในกรุงโดฮา เมืองหลวงกาตาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง ตลอดจนนครอาบูดาบีและดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)
อย่างไรก็ตาม ทีมฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทย ที่กำลังลงแข่งศึกชิงแชมป์โลก ดิวิชั่น 3 กลุ่ม เอ (2026 IIHF ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III Group A) ที่ประเทศโครเอเชีย และจะลงแข่งนัดสุดท้ายพบกับ ตุรกี ในเย็นวันนี้เวลา 18.30 น.ตามเวลาไทย จะเดินทางกลับไทยในวันพรุ่งนี้ (2 มี.ค.) ด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ที่จะต้องมาต่อเครื่องที่กรุงโดฮา ซึ่งตอนนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย กำลังพยายามติดต่อสายการบินเพื่อพานักกีฬาหญิงทีมชาติไทย และ ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมที่เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางกลับไทยด้วยความปลอดภัย
วัลลีย์ แสงวิลัย เลขาธิการสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เผยว่า ได้ติดตามข่าวการสู้รบตั้งแต่รู้ว่ามีการเปิดฉากสู้รบกัน ตอนนี้ทางสมาคมก็ไม่นิ่งนอนใจ ได้ติดต่อหาทางให้ทีมหญิงเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันกลับไทยทันที ตอนนี้กำลังประสานสายการบินว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร เพราะสมาคมเป็นห่วงความปลอดภัยของนักกีฬา และเชื่อว่าการเดินทางกลับไทยของนักกีฬาจะมีความปลอดภัยมากที่สุด