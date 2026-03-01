ไทยฮอนด้า ต้อนรับแฟนมอเตอร์สปอร์ต คึกคักทั่วสนาม จัด Honda EV Shuttle รับ-ส่งแฟนความเร็วด้วย Honda UC3 กว่า 30 คัน

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำอันดับหนึ่งวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย สร้างสีสันและยกระดับประสบการณ์แฟนความเร็วในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ “พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์” ด้วยกิจกรรม “Honda EV Experience” ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความสนใจจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกของการแข่งขัน
ปีนี้ ไทยฮอนด้าจัดเตรียมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Honda UC3 กว่า 30 คัน ให้บริการ EV Shuttle รับ-ส่งแฟนความเร็วจากบริเวณทางเข้างาน สู่โซนกิจกรรมสำคัญ อาทิ Honda Exhibition Hall, Honda Stand และ Honda Moto Mania ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมและไฮไลต์สำคัญของฮอนด้าภายในงาน
Honda UC3 โดดเด่นด้วยดีไซน์ล้ำสมัย ขนาดกะทัดรัด คล่องตัวสูง เหมาะกับการใช้งานภายในพื้นที่จัดงานขนาดใหญ่ มาพร้อมระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า 100% เงียบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ภายในบริเวณสนาม
บรรยากาศบริเวณโซน “Honda EV Experience” เต็มไปด้วยความคึกคักจากผู้เข้าร่วมงานที่ทยอยใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สร้างความประทับใจทั้งในด้านความสะดวก รวดเร็ว และประสบการณ์ใหม่ของการสัญจรด้วยพลังงานสะอาดภายในงาน MotoGP
การนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ ไม่เพียงอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงาน แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของไทยฮอนด้าในการผลักดันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ควบคู่การยกระดับมาตรฐานงานมอเตอร์สปอร์ตไทยสู่เวทีระดับโลก
แฟนๆ สามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ “Honda EV Experience” ได้ตลอดช่วงการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม นี้