“เมียร์” คว้าท็อป 7 สปรินต์เรซ เปิดหัว โมโตจีพี ไทยแลนด์ “อาจี้-พราทาม่า” ผลงานเยี่ยมควอลิฟาย โมโตทู-โมโตทรี

ศึกโมโตจีพี 2026 สนามแรก รายการ พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ดวลความเร็วรอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ต และรอบ “สปรินต์เรซ” เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
ทัพนักบิดฮอนด้าเปิดฉากฤดูกาลใหม่ได้อย่างน่าประทับใจ โดย “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชเจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 10 ก่อนจะไล่แซงคู่แข่งอย่างสุดมันส์ ทะยานเข้าป้ายในอันดับ 7 ด้วยเวลา 19 นาที 44.079 วินาที ตามหลังผู้ชนะเพียง 4.924 วินาทีเท่านั้น พร้อมกับเก็บแต้มประเดิมเรซแรกได้สำเร็จ
ส่วน “ลูก้า มารินี” ทีมเมทชาวอิตาเลียนหมายเลข 10 เจองานหินเพราะต้องออกสตาร์ทจากกริดที่ 14 แต่สามารถเริ่มเกมด้วยจังหวะที่ยอดเยี่ยม ค่อยๆ ไต่ขึ้นมาสู้ในกลุ่มกลาง ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 10 ตามหลังผู้ชนะ 7.796 วินาที
ด้าน “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศส เจ้าของหมายเลข 5 จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบการแข่งขันด้วยอันดับ 12 ตามหลังผู้ชนะ 8.577 วินาที ตามด้วยทีมเมทรุกกี้อย่าง “ดิโอโก้ โมเรร่า” ดาวรุ่งชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 13 ตามหลังหัวแถว 11.970 วินาที
ขณะที่สถานการณ์ในรุ่น โมโตทู นับเป็นอีกครั้งที่ “มาริโอ อาจี้” นักบิดชาวอินโดนีเซียนหมายเลข 64 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ทำผลงานได้ดี คว้ากริดอันดับ 9 มาครอง ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 34.835 วินาที ตามหลังเจ้าของโพลเพียง 0.259 วินาทีเท่านั้น ส่วนทีมเมทอย่าง “ไทโยะ ฟูรุซาโตะ” นักบิดชาวญี่ปุ่นหมายเลข 72 ได้ออกตัวในกริดที่ 22
สำหรับผลควอลิฟายในรุ่น โมโตทรี ปรากฏว่า “เวด้า พราทาม่า” นักบิดดาวรุ่งชาวอินโดนีเซียนเจ้าของหมายเลข 9 จาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย โชว์ฟอร์มร้อนแรงบิดคว้ากริดที่ 5 มาครองด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 40.877 วินาที ตามหลังหัวแถว 0.789 วินาที ส่วนทีมเมทชาวญี่ปุ่นอย่าง “เซน มิตานิ” หมายเลข 32 ได้ออกตัวจากกริดที่ 26
ทั้งนี้ ศึก พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026 จะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมนี้ ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 12.00 น. ต่อด้วย โมโตทู เวลา 13.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี เวลา 15.00 น.