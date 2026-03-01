“เมียร์-ซาร์โก” คว้ากริดแถว 4 ล่าผลงานกลุ่มหน้า โมโตจีพี สนามแรก ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์

ศึก โมโตจีพี 2026 สนามแรก รายการ พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ผ่านการแข่งขันรอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตเมื่อช่วงสายวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
ผลการควอลิฟายปรากฏว่า “โจอัน เมียร์”ยอดนักบิดสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล คว้ากริดที่ 10 มาครองด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 385 วินาที ตามหลังหัวแถว 0.733 วินาที ได้เริ่มเกมจากแถวที่ 4 บนกริดสตาร์ต
โดยมี “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสเจ้าของหมายเลข 5 จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในกริดที่ 12 ซึ่งอยู่ในแถวเดียวกัน ตามหลังตำแหน่งโพลโพซิชั่น 0.880 วินาที
ด้าน “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนหมายเลข 10 จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 14 ตามด้วย “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดรุกกี้ชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในกริดที่ 15
ทั้งนี้ ศึก พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026 จะดวลความเร็วรอบ "สปรินต์เรซ" ในเวลา 15.00 น. ของวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมนี้ ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 12.00 น. ต่อด้วย โมโตทู เวลา 13.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี เวลา 15.00 น.