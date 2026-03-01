“ไทยฮอนด้า” เปิดบูธกิจกรรม “Honda Exhibition Hall” สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษใน ThaiGP 2026

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำอันดับหนึ่งวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย เชิญชวนแฟนมอเตอร์สปอร์ตผู้รักความเร็วร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลกกับ “Honda Exhibition Hall” ภายใต้คอนเซปต์ “Race to The One” พร้อมกิจกรรมจัดเต็ม ในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการพีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคมนี้
ร่วมสัมผัส และภาคภูมิใจไปกับมุมโชว์รถแข่ง Honda CBR1000RR-R และ Honda CRF450R ของทีม HRC โดยมีนักบิดไทย อย่าง “ก้อง สมเกียรติ” และ “นีโม่ จีรัฎฐ์” แข่งขันในรายการระดับโลก รวมถึงทัพรถแข่ง Honda CBR Series จากทีม Honda Racing Thailand ของนักแข่งดาวรุ่งชาวไทย ภายใต้แนวความคิด “Dare To Dreams” รวมถึงรถแข่งตัวแชมป์ Honda CBR Trophy Series และที่สุดของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบิ๊กไบค์ จากสายแต่งหลากหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น Sport, Touring และ Adventure ซึ่งถูกนำมาจัดแสดงให้ชมภายในงาน
ร่วมรับชม และเชียร์นักแข่งฮอนด้า ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านจอ LED ขนาดยักษ์ พร้อมบรรยายสดในบรรยากาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และเลือกช้อปอย่างจุใจ! กับโปรโมชั่นสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากฮอนด้า และ Honda Collection ใหม่ล่าสุด ในราคาพิเศษให้แก่แฟนๆ ความเร็วได้จับจองเป็นเจ้าของ เฉพาะในงานนี้เท่านั้น!!
สนุกกับกิจกรรมมากมาย! อาทิ Moto Trainer ทดลองขับขี่สัมผัสประสบการณ์เป็นนักแข่งเสมือนจริง เจนภาพความประทับใจแบบเรซซิ่ง กับ AI Generate Photo Booth
พลาดไม่ได้!! ชวนแฟนๆ ความเร็ว กระทบไหล่นักแข่งระดับเวิลด์คลาสขวัญใจชาวไทย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา และนักบิดโมโตครอสดาวรุ่งชาวไทย “นีโม่” จีรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ ที่จะมา Meet & Greet อย่างใกล้ชิด รวมถึง
นักบิด MotoGP ดาวรุ่งพุ่งแรงชาวบราซิล “ดิโอโก้ โมเรร่า” จากทีม LCR Honda ในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่เวลา 16.30 -17:15 น.