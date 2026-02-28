“เอรียา” จบรอบสามเอชเอสบีซี วีเมนส์ฯ อยู่ที่ 5 ตามสองสโตรค

เอรียา จุฑานุกาล เก็บเพิ่มอีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 รวมสามวันมี 9 อันเดอร์พาร์ 207 รั้งอันดับ 5 ตามสองผู้นำสองสโตรค ก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายศึก เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ที่สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่ ฮันนาห์ กรีน และ มินจี ลี สองโปรสาวจากออสเตรเลีย แซงขึ้นมานำร่วมกันที่สกอร์ 11 อันเดอร์พาร์ 205
แอลพีจีเอทัวร์จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการที่สามของฤดูกาล “เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมเจอร์หญิงแห่งเอเชีย แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 4 วัน 72 หลุม ไม่มีการตัดตัว ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคมนี้ มีเหล่านักกอล์ฟระดับโลกลงชิงชัย 72 คน โดยเป็นนักกอล์ฟสาวไทย 4 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, เม-เอรียา จุฑานุกาล, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ และ พราว-ชเนตตี วรรณแสน
รอบที่สามของการแข่งขัน โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล มืออันดับ 21 ของโลก เก็บเพิ่มอีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 จากการทำ 4 เบอร์ดี้ เสีย 3 โบกี้ รวมสามวันมี 9 อันเดอร์พาร์ 207 รั้งอันดับ 5 ตามหลัง ฮันนาห์ กรีน และมินจี ลี สองนักกอล์ฟชาวออสเตรเลียนสองสโตรค เจ้าตัวกล่าวว่า “วันนี้ธงยากหลายหลุม จริงๆ วันนี้ทุกอย่างดีขึ้น ทีช็อตดีขึ้น ตีอยู่แฟร์เวย์และกรีนมากขึ้น แต่พัตต์ไม่ค่อยลง รู้สึกอ่านไลน์ไม่ค่อยดี เล่นไปเก้าหลุมสกอร์ขึ้นไปอยู่ท็อปลีดเดอร์บอร์ดก็ยังรู้สึกสบายๆ แต่เครียดเรื่องพัตต์มากกว่า พอเห็นสกอร์จบวันนี้คิดว่าทุกคนยังมีโอกาส ก็สู้ต่อและหวังว่าจะพัตต์ลงเยอะกว่านี้”
ขณะที่ ฮันนาห์ กรีน อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2024 เร่งเครื่องหวดเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 และ มินจี ลี มือ 4 ของโลก ทำเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 แซงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงร่วมกันที่สกอร์รวมคนละ 11 อันเดอร์พาร์ 205 โดยมี แองเจล หยิน มือ 13 ของโลกชาวอเมริกัน และ ริว แฮรัน มือ 12 ของโลกจากเกาหลีใต้ ไล่จี้เพียงสโตรคเดียว
ทางด้านด้าน อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก เก็บได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 สามวันมี 3 อันเดอร์พาร์ 213 ขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มอันดับ 20 ร่วมกับ ลีเดีย โค มือ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์ แชมป์เก่าปีที่แล้ว และ ชาร์ลีย์ ฮัลล์ มืออันดับ 3 ของโลกจากอังกฤษ ส่วน ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ตีมา 1 โอเวอร์พาร์ 73 สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 1219 อยู่อันดับ 54 ร่วม และ ชเนตตี วรรณแสน ทำ 6 โอเวอร์พาร์ 78 รวมสามวัน 4 โอเวอร์พาร์ 220 รั้งอันดับ 56 ร่วม
ส่วนมือท็อปของโลกอย่าง มิยู ยามาชิตะ มือ 5 ของโลกจากญี่ปุ่น มีสกอร์รวมสามวัน 4 อันเดอร์พาร์ 212 อยู่อันดับ 16 ร่วม, ฮโย จู คิม และคิม เซ ยัง มืออันดับ 7 และ 10 ของโลกจากเกาหลี มีคนละ 2 อันเดร์พาร์ 214 รั้งอันดับ 31 ร่วม