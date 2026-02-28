“ธนา” เฉือน “บุญชัย” 3 เสียง หวนนั่งนายกสมาคมกีฬาตะกร้ออีกสมัย

“บิ๊กต้อม” ธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทยอีกสมัย หลังชนะเลือกตั้ง ด้วยการได้รับโหวต เฉือน บุญชัย หล่อพิพัฒน์ รักษาการประธานสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ 15-12 เสียง ในการเลือกตั้งสมาคมกีฬาเซปักตะกร้อมแห่งประเทศไทย ภายในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2569 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง เมื่อ 28 ก.พ.69 โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีสโมสรสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 27 ชมรม
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2569 “บิ๊กต้อม” นายธนา ไชยประสิทธิ์ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ซึ่งตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กำหนดให้สมาคมกีฬา จัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ภายใน 30 วัน ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้