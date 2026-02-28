“กมนชนก-รัฐวิทย์” สมราคาทีมชาติไทย คว้าแชมป์ว่ายน้ำมาราธอน 5 กม.ซีรีส์ 1

สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ซี่รี่ส์ 1 (Thailand Open Water Swimming Championships 2026 Series 1) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569 ณ บริเวณหน้าศูนย์ท่องเที่ยว ชายหาดบ้านกรูด
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เป็นการแข่งขันวันแรกในระยะ 5 กิโลเมตร กับ 1 กิโลเมตร โดยได้รับเกียรติจาก นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด, นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร อุปนายก สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย, พล.ต.ดร.ธนนท์ แสงนาค อุปนายก สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และ นายวรพงศ์ พัชรวิชญ์ ฝ่ายโอเพ่นวอเตอร์ ร่วมเปิดการแข่งขัน
ที่สำคัญในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ซี่รี่ส์ 1 เป็นสนามซ้อมใหญ่ของกลุ่มนักกีฬาไทย 6 คนที่จะเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนบีช คือ นายคมชาญ วิชาชัย, นายกิตตินันท์ โชติษฐยางกูร, นายนิธิส เนตรสว่าง , นางสาวฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์, เด็กหญิงอลิซาเบธ กัลเมล, เด็กหญิงชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ และ ชิงแชมป์เอเชีย 2 คนคือ กมนชนก ขวัญเมือง กับ รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ
ส่วนผลการแข่งขันระยะ 5 กิโลเมตร ก็เป็นไปตามคาดเมื่อ 2 เงือกฉลามไทยอย่าง กมนชนก ขวัญเมือง กับ รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ จากแบงคอก อีลีท สวิมทีม ดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ทั้งคู่ว่ายเข้ามาเป็นคนแรกในประเภทโอเวอร์ออลทั้งชายและหญิง โดย กมนชนก ทำเวลาได้ 1:02.43.16 ชม.และ รัฐวิทย์ ทำเวลาได้ 59.03.68 น.คว้าแชมป์ไปครอง
โดยสรุปผลงานเฉพาะอันดับ 1 แบ่งตามรุ่นดังนี้ ระยะ 5 กม.รุ่นอายุ 12-13 ปีชาย ภาสวิชญ์ อ่านสุวรรณ์ De Montfort Swimming Club เวลา 1:22:00.10 ชม., รุ่น 12-13 ปีหญิง อารียา สว่างมั่น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เวลา 1:18.10.94 ชม., รุ่น 14-15 ปีชาย ศักดิ์โชติ ทะละวงศ์ แบงคอก อีลีท สวิมทีม เวลา 1:04:46.65 ชม., รุ่น 14-15 ปี หญิง ชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เวลา 1:05.32.14 ชม., รุ่น 16-18 ปี ชาย คมชาญ วิชาชัย ชมรมว่ายน้ำสิงห์ เวลา 59.12.69 น., รุ่น 16-18 ปี หญิง ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์ เวลา 1:05.30.09 ชม., รุ่นโอเพ่น ชาย รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ แบงคอก อีลีท สวิมทีม เวลา 59.03.68 น., รุ่นโอเพ่นหญิง กมนชนก ขวัญเมือง แบงคอก อีลีท สวิมทีม เวลา 1:02.43.16 ชม.
ระยะ 1 กม.รุ่นอายุ 8-11 ปี ชาย พชร จันทร์แก้ว พังงา เวลา 15.27.52 น., รุ่นอายุ 8-11 ปีหญิง กนกพิชญ์ ศิลปวิสุทธิ์ พีคเพอร์ฟอร์มานซ์ เวลา 15.52.12 น., รุ่นอายุ 12-13 ปี ชาย ทินภัทร เปรมรุ่งเจตน์ สโมสรจันทศิริ เวลา 14.38.70 น., รุ่นอายุ 12-13 ปีหญิง มีรัก จันทร์ดาประดิษฐ์ สโมสรวิสุทธารมณ์ เวลา 14.59.47 น., รุ่นอายุ 14-15 ปี ชาย ภูริณัฐ วันนาพ่อ ชมรมว่ายน้ำอุ่นรักเกาะสมุย เวลา 12.54.18 น., รุ่นอายุ 14-15 ปีหญิง ปาลิตา เป็ดสุวรรณ ชมรมว่ายน้ำอุ่นรักเกาะสมุย เวลา 14.40.04 น., รุ่นอายุ 16-18 ปี ชาย พชร จีระเดชธร มัธยมตากสินระยอง เวลา 12.42.09 น., รุ่นอายุ 16-18 ปีหญิง ญาณิ จีระเตชธร มัธยมตากสินระยอง เวลา 13.43.45 น., รุ่นโอเพ่น นวพรรษ วงค์เจริญ ชมรมว่ายน้ำอุ่นรักเกาะสมุย เวลา 13.28.36 น., รุ่นโอเพ่นหญิง พรณภัทร กาเจริญ ชมรมว่ายน้ำสิงห์ เวลา 13.55.19 น.
หลังจบการแข่งขัน นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด กล่าวว่า การมีกีฬามาจัดการแข่งขันที่หาดบ้านกรูดก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวด้วย โดยเรามีรีสอร์ทที่พักริมหาดรองรับได้ และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีแข่งว่ายน้ำมาราธอน ซึ่งเรามีประสบการณ์เป็นเจ้าภาพไตรกีฬามาแล้ว จึงทำให้การจัดแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนไม่มีปัญหา และในอนาคตก็อยากให้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยมาจัดแข่งว่ายน้ำมาราธอนอีก เพื่อที่ทางเทศบาลจะทำการโปรโมทท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย
ด้าน นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร อุปนายก สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือ เราจะเรียกติดปากว่าว่ายน้ำมาราธอน ในสนามนี้จะเป็นสนามซ้อมใหญ่ของกลุ่มนักกีฬาเอเชียนบีชกับชิงแชมป์เอเชีย เมื่อดูสถิติของนักกีฬาทั้ง 2 กลุ่มก็พอใจและมั่นใจว่าพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันเอเชียนบีชในเดือนเมษายน และ ชิงแชมป์เอเชียในเดือนมิถุนายน ส่วนสาเหตุที่มาจัดแข่งที่หาดบ้านกรูด ก็เพื่อที่จะช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ เพราะมีหาดที่สวย น้ำทะเลสะอาด รวมไปถึงที่พัก ร้านอาหารก็ดี เหมาะแก่การพักผ่อน
สำหรับซีรี่ส์ 2 จัดที่ บึงน้ำธรรมชาติ จังหวัดชลบุรี/ระยองในเดือนมิถุนายน และ ซีรี่ส์ 3 จัดที่ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในเดือนพฤศจิกายน 2569