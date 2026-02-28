“บิ๊กเอ” วางเป้าปี 69 เทควันโดไทยคว้าทองเอเชียนเกมส์และยูธโอลิมปิก

เทควันโดกางปฎิทินแข่งปี 2569 ลุยพัฒนาวงการทุกมิติต่อเนื่อง ยันส่งนักกีฬาลุยศึกระดับโลกหลายแมตช์ ทั้งศึกเยาวชนโลก ที่อุซเบกิสถาน เม.ย.นี้, เทควันโดพุมเซ่โลก ที่เกาหลีใต้ เดือนก.ย. รวมถึง เอเชียนเกมส์ ที่ญี่ปุ่น และยูธโอลิมปิกเกมส์ ที่เซเนกัล “บิ๊กเอ” ไม่กังวลแม้กติกาการแข่งเปลี่ยน ไม่มีการชาเลนจ์ ชี้ทุกชาติเจอเหมือนกันหมด เป้าหลักในปีนี้ยังหวังเห็นเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ และยูธโอลิมปิก ด้าน “โค้ชเช” หนักใจไม่น้อย เอเชียนเกมส์ปรับลดรุ่น เหลือแค่ชายและหญิงอย่างละ 4 รุ่น แถมต้อง ควอลิฟายเพื่อเข้าเเข่งขัน ซึ่งต้องเข้ารอบตัดเชือกในศึกชิงแชมป์เอเชียให้ได้เป็นอย่างน้อยด้วย
“บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ที่ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีสโมสรสมาชิกสมาชิกสามัญจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 128 ชมรม
ในวาระของการประชุมนั้น นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยแจ้งการดำเนินการกิจกรรมและผลงานของสมาคมในรอบปี 2568 โดยเฉพาะการรับหน้าที่เจ้าภาพเวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาเลนจ์ 2025 ซึ่งประเทศไทยได้รับคำชื่นชนเป็นอย่างมาก จากชาติที่เข้าร่วมและเวิลด์เทควันโด นอกจากนี้ยังแจงงบรายได้และรายจ่ายเมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2568 มีรายได้รวม 111,497,692 บาท มีรายจ่ายรวม 122,750,985 บาท ซึ่งรวมแล้ว มีรายได้ต่ำกว่ารายจ่าย 11,253,941 บาท
ด้านปฎิทินกิจกรรมในปี 2569 ของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย มีทั้งสิ้น 38 แผนงาน ซึ่งนอกจากจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักกีฬา บุคคลากร และวงการเทควันโดไทยแล้ว ยังเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการสำคัญๆในระดับโลกและนานาชาติหลายแมตช์ อาทิ จี เฮช แบงค์ เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทต่อสู้ 26-30 มี.ค., เทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 ที่อุซเบกิสถาน 12-17 เม.ย., เทควันชิงแชมป์เอเชีย ประเภทต่อสู้และพุมเซ่ ที่มองโกเลีย 19-23 พ.ค., เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ซีรีส์ ที่โรม ประเทศอิตาลี 4-7 มิ.ย.
เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ซีรีส์ มูจู ที่เกาหลีใต้ ระหว่าง 4-7 ก.ย.,เทควันโดพุมเซ่ ชิงแชมป์โลก 2026 ที่เกาหลีใต้ 16-20 ก.ย., ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น 1-3 ต.ค., เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ปารีส ที่ฝรั่งเศส 8-11 ต.ค., จี เฮช แบงค์ เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทพุมเซ่ 8-11 ต.ค., ยูธโอลิมปิกเกมส์ 2026 ที่เซเนกัล 8-12 พ.ย. และปิดท้ายปีด้วยศึก เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ไฟนอลส์ 2026 ที่คาซัคสถาน 3-5 ธ.ค.
“บิ๊กเอ” ผศ.พิมล เปิดเผยว่า แน่นอนว่าปีนี้ เป้าหมายหลักของสมาคมคือการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ ที่ญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเราได้มา 2 เหรียญทอง นอกจากนี้ยังมีรายการใหญ่ๆ อย่างชิงแชมป์โลกเยาวชน, ชิงแชมป์เอเชีย รวมถึงการส่งนักกีฬาไปเก็บคะแนนในระดับนานาชาติทั้งยุโรปและเอเชีย ที่สำคัญยังมียูธโอลิมปิกเกมส์ ที่เซเนกัล ซึ่ง นักกีฬาของเราทำผลงานได้ดีเยี่ยมเสมอมา เพราะได้เหรียญทองตั้งแต่ส่งแข่งขันครั้งแรก ปี 2010 ที่สิงคโปร์ จนถึงครั้งล่าสุดปี 2018 ที่อาร์เจนตินา ซึ่งครั้งนี้เราก็หวังว่าจะเหรียญทองได้อีก
“ส่วนการเปลี่ยนแปลงกติกาแข่งขันในปีนี้ ซึ่งทางสหพันธ์จะไม่ให้มีการชาเลนจ์ และใช้อุปกรณ์ใหม่ซึ่งมีความแม่นยำในการให้คะแนนมาใช้แทน เพื่อให้การแข่งขันต่อนั้นต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักบ่อยเกินไปจนไม่สนุก เรื่องนี้ก็ต้องนำมาดูว่า เมื่อใช้จริงแล้วจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน ซึ่งนักกีฬาของเราก็ต้องปรับการเล่น ต้องออกอาวุธให้หนักหน่วง และแม่นยำ เรื่องนี้ทุกประเทศก็จะต้องปรับตัวกับกติกาเช่นเดียวกับไทย”
ด้าน ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เปิดเผยว่า หนักใจเหมือนกันกับการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 เพราะรอบนี้ นอกจากจะปรับลดรุ่น ในประเภทต่อสู้ลง โดยชายและหญิงเหลืออย่างละ 4 รุ่น เหมือนกับโอลิมปิกเกมส์ แต่ละประเทศต้องส่งนักกีฬาทำการคัดเลือกในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ซึ่งจะมีขึ้นที่มองโกเลีย เดือนเม.ย.นี้ การเข้าร่วมเอเชียนเกมส์รอบสุดท้ายครั้งนี้จึงไม่ง่ายเหมือนครั้งที่ที่ผ่านมา ที่แต่ละชาติจะส่งใครไปก็ได้ ส่วนกลางจะได้มาซึ่งโควตาในศึกชิงแชมป์เอเชียนั้น ก็ควรจะต้องเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อย