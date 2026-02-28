“Honda Race to The One Village 2026” ชวนแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกค่าย มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ทลายทุกขีดจำกัดของคำว่า “เชียร์ข้างสนาม”

“ไทยฮอนด้า” เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เอาใจแฟนพันธุ์แท้มอเตอร์สปอร์ตทั่วประเทศ กับกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ “Honda Race to The One Village 2026” ที่ปีนี้จัดเต็มกว่าที่เคย ชวนสมาชิกจาก Honda Wing Center, Honda BigBike และ CUB House ที่ผ่านการรับสมัครจากผู้จำหน่ายทั่วประเทศ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ เชียร์นักบิดฮอนด้าแบบชิดติดขอบสนาม ในบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ใกล้ชิดกว่าที่เคย พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักบิดและแฟนความเร็วจากทุกค่าย ให้มาร่วมสัมผัสพลังแห่งความเร้าใจแบบไร้ขีดจำกัด! ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหน ก็สามารถก้าวเข้ามาเยี่ยมชม สัมผัสบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมความมันส์ระดับแถวหน้าของประเทศได้อย่างเต็มอิ่ม
สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษแบบ VIP กระทบไหล่นักแข่งคนโปรดอย่างใกล้ชิด พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศแคมป์ปิ้งสุดพรีเมียม ที่จัดเต็มทั้งที่พักเต็นท์บริการดูแลอย่างเหนือระดับ และอิ่มอร่อยกับอาหารชื่อดังจากบุรีรัมย์ รวมถึง Food Truck และ Street Food ที่คัดสรรมาเอาใจสายกินโดยเฉพาะ
ความมันส์ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมความบันเทิงตลอดทั้งวัน มหกรรมคอนเสิร์ตสุดมันส์จากศิลปินชื่อดังอย่าง แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก พร้อมดนตรีสด การถ่ายภาพที่ระลึก และเกมสนุก ๆ ให้ร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย
ก่อนปิดท้ายด้วยไฮไลต์สำคัญ กับการร่วมขึ้นสแตนด์เชียร์บริเวณโค้งสุดท้ายแบบใกล้ชิด ส่งเสียงเชียร์นักบิดฮอนด้ากระหึ่มสนาม สัมผัสความเร็ว ความเร้าใจ และความภาคภูมิใจไปด้วยกัน
“Honda Race to The One Village 2026” ไม่ใช่แค่อีเวนต์ชมการแข่งขัน แต่คือประสบการณ์แห่งความทรงจำที่แฟนฮอนด้าตัวจริงไม่ควรพลาด แล้วมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่บ้านของคนรักฮอนด้า สร้างตำนานบทใหม่ไปพร้อมกัน!