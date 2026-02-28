"คิงไรอัน" ได้แชมป์ใหญ่เสียที / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
ศึกมวยโลก เดิมพันเข็มขัดแชมป์สภามวยโลก (WBC) รุ่นเวลเตอร์เวต ระหว่าง มาริโอ บาร์ริออส เจ้าของแชมป์ กับ ไรอัน การ์เซีย ผู้ท้าชิงชาวสหรัฐฯ ที่สังเวียน ที-โมบาย อารีนา เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ผลการแข่งขันเป็น "คิงไรอัน" ไรอัน การ์เซีย ผู้ท้าชิงที่ทำได้เหนือกว่าตลอดการชกทั้ง 12 ยก ก่อนเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ 119-108, 120-107 และ 118-109 คว้าแชมป์โลกไปครอง
เข็มขัดแชมป์สภามวยโลก WBC รุ่นเวลเตอร์เวต เส้นนี้ ถือเป็นแชมป์โลกรายการใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของพ่อหนุ่มชาวอเมริกัน ในวัย 27 ปี ที่สามารถจัดการส่งคู่แข่งลงไปกองกับพื้นด้วยหมัดขวาภายใน 30 วินาทีแรกของยกที่ 1
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ไรอัน การ์เซีย ถูกลงดาบแบน 1 ปี จากการตรวจพบสารต้องห้ามเมื่อปี 2024 ในไฟต์ที่เขาเอาชนะ ฮานีย์ ก่อนไฟต์จะถูกยกเลิกการแข่งขัน จากการถูกโทษแบนดังกล่าว
ชัยชนะในครั้งนี้ของ "คิงไรอัน" ถือเป็นชัยชนะแรกนับตั้งแต่แพ้คะแนนอย่างพลิกความคาดหมายให้กับ โรลันโด โรเมโร เมื่อปี 2025 ซึ่งไฟต์นั้นทำให้เขาเสียสถิติ เป็น ชนะ 25 และ 2 ไฟต์
หลังเอาชนะคู่แข่ง อย่าง มาริโอ บาร์ริออส เหมือน การ์เซีย ได้ปลดปล่อยตัวเองอย่างเต็มที่ โดยเขาให้สัมภาษณ์ ว่า "คุณรู้ว่าผมอยากชกกับใคร นั่นไง เขาอยู่ตรงนั้น ชาเคอร์ สตีเวนสัน มาเจอกับผมเลย"
โดยตัวของ ชาเคอร์ สตีเวนสัน ที่อยู่ในสังเวียน ที-โมบาย อารีน่า ก็ได้แต่ยิ้ม พยักหน้า และปรบมือ พร้อมรับฟังคำพูดของ การ์เซีย ที่กล่าวต่อว่า "ผมอยากเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ ผมไม่กลัวใครทั้นั้น ผมเคยชกกับ เดวิน ฮานีย์ มาแล้ว และหลังจากนี้ผมจะชกกับ ชาเคอร์ สตีเวนสัน หรือกับใครก็ได้ ผมพร้อม"
ซึ่งตัวของ สตีเวนสัน บอกว่าตัวเองนั้นเหนือกว่า ไรอัน การ์เซีย อย่างไม่ต้องสงสัย พร้อมตอบกลับ "คิงไรอัน" ว่า "คุณต้องมีพลังหมัดที่มากพอถึงจะเอาชนะผมได้ เพราะมันจะเป็นสไตล์ที่แตกต่างออกไป และผมจะไม่ชกกับเขาแบบเบาๆ แน่นอน"
โดยเมื่อปี 2024 ที่ตัวของ ไรอัน การ์เซีย ถูกแบนจากการตรวจพบสารกระตุ้นนั้น เขาประท้วงอย่างเต็มที่ว่าตัวเองบริสุทธิ์ แต่สุดท้ายการประท้วงก็ไม่ได้เป็นผลอะไร เขาจำใจต้องยอมรับโทษแบน 1 ปี ก่อนจะกลับมาชกในเดือน พฤษภาคม ปีก่อน
แน่นอนว่าโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตของเขาก็เข้ามาทันทีหลังพ้นโทษแบน คือการได้รับโอกาสชิงแชมป์รุ่น 147 ปอนด์ (เวลเตอร์เวต) ครั้งที่สอง ก่อนจะเอาชนะ บาร์ริออส กำปั้นวัย 30 ปี ด้วยคะแนนเอกฉันท์
ด้าน กัวดาลูป วาเลนเซีย ผู้จัดการของ "คิงไรอัน" ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสารต้องห้ามเช่นกัน โดยระบุว่า "ผู้คนต่างพูดเรื่องไร้สาระมาโดยตลอด ไรอันผ่านการตรวจสารต้องห้ามมาตลอดในอาชีพการเป็นนักมวย"
"ตอนที่ชิงแชมป์เฉพาะกาลกับ แทงค์ เดวิส เราก็ตรวจสารต้องห้ามตามมาตรฐานของ WADA โดยเขาเข้ารับการตรวจสารต้องห้ามมาตลอดอาชีพการชก"
หลังจากนี้ก็ต้องรอดูกันว่า ไรอัน การ์เซีย ยอดนักชกชาวอเมริกัน จะสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์เอาไว้บนบ่าได้นานแค่ไหน และเขาจะได้มีโอกาสดวลกำปั้นกับ ชาเคอร์ สตีเวนสัน ตามปราถนาหรือไม่ ต้องติดตาม