“กวาร์ตาราโร” ดันท็อปสปีดรถแข่ง M1V4 แตะ 337.5 กม./ชม. ปิดซ้อมวันแรก ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์

“เอลดิอาโบล” ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ยอดนักบิดเฟรนช์จาก มอนสเตอร์ ยามาฮ่า โมโตจีพี รีดศักยภาพรถแข่ง M1V4 ยกระดับความเร็วทางตรงได้อย่างโดดเด่น แตะความเร็วสูงสุด 337.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปิดจ็อบการซ้อมวันแรกของศึก โมโตจีพี 2026 สนามเปิดฤดูกาล รายการ พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ด้วยอันดับ 16 หลังทำงานอย่างหนักร่วมกับทีมงานที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ศึก พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026 ผ่านโปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการ 2 ครั้งแรก ท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน จากเมฆฝนที่ปกคลุมทั่วบริเวณสนาม โดยเฉพาะในรอบ Practice ซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกได้ตลอดเวลา ส่งผลให้ทุกทีมต้องบริหารจัดการเวลาในแทร็กอย่างรัดกุม ทั้งการเลือกใช้ยางและการเซ็ตอัปรถแข่งให้เหมาะสมกับสภาพผิวแทร็กที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน
ในการซ้อมรอบตัดตัวเพื่อจัดอันดับเข้าสู่ Q1-Q2 กวาร์ตาราโร หมายเลข 20 แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านท็อปสปีดของ M1V4 อย่างชัดเจน โดยทำความเร็วปลายได้สูงถึง 337.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกของแพ็กเกจเครื่องยนต์ V4 ใหม่ อย่างไรก็ตาม ทีมยังคงมุ่งเน้นการปรับสมดุลตัวรถในจังหวะเข้าโค้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมก่อนเข้าสู่รอบควอลิฟายในวันเสาร์
ผลการซ้อมวันแรกปรากฏว่า กวาร์ตาราโร จบอันดับ 16 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.884 วินาที ตามหลังผู้นำ 1.358 วินาที ขณะที่ อเล็กซ์ รินส์ ทีมเมทชาวสแปนิชหมายเลข 42 จบอันดับ 20 ตามหลัง 1.776 วินาที
ด้าน แจ็ค มิลเลอร์ หมายเลข 43 จาก พรีม่า พรามัค ยามาฮ่า โมโตจีพี รั้งอันดับ 19 ตามหลัง 1.608 วินาที ตามด้วย โทปรัค ราซกัตลิโอกลู รุกกี้ชาวตุรกีในอันดับ 21 ตามหลัง 1.839 วินาที โดยนักบิดทั้ง 4 คนยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องกับทีมวิศวกร เพื่อค้นหาความลงตัวของเซ็ตติ้งก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของสุดสัปดาห์การแข่งขัน
สำหรับโปรแกรมวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นการแข่งขันรอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ต ก่อนดวลความเร็วในรอบ “สปรินต์เรซ” ขณะที่การแข่งขันรอบ “เมนเรซ” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมนี้ ท่ามกลางความคาดหวังของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย ที่รอติดตามการออกสตาร์ตฤดูกาลใหม่อย่างใกล้ชิด
