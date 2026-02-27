“มุก-เอ็ม” จอดป้ายรอบก่อนรองฯขนไก่เยอรมัน

"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ กับ "มุก" อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ คู่มือ 77 ของโลก จอดป้ายในรอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม แบดมินตัน แบดมินตัน โยเน็กซ์ เยอรมัน โอเพ่น 2026 ที่เยอรมัน เมื่อช่วงค่ำวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา อย่างน่าเสียดาย หลังพ่าย หยาง โปซวน และ หวู หลิงฟาง คู่มือ 31 ของโลก จากไต้หวัน 1-2 เกม 19-21, 21-12, 17-21
คู่จากไต้หวันทะยานเข้าสู่รอบตัดเชือก ประเภทคู่ผสมได้เป็นที่เรียบร้อย โดยเข้าไปรอพบกับผู้ชนะหว่าง เฉิน ติง กับ จาง ซี่ คู่มือ 16 ของโลก จากจีน หรือ ตัง ชุน มาน กับ ซื่อ หยิง ซวด คู่ผสมมือ 7 ของโลก จากฮ่องกงต่อไป