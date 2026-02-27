ยามาฮ่า เนรมิต “YamahaGP Pavilion” โดมยักษ์ติดแอร์ 800 ตร.ม. ต้อนรับแฟน MotoGP ทั่วโลก

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดเต็มพื้นที่ต้อนรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วโลก ในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP รายการ PT Grand Prix of Thailand 2026 สนามเปิดฤดูกาล ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
ครบทุกประสบการณ์ตั้งแต่ก้าวแรก เริ่มต้นที่บริเวณ Buriram Castle กับ YAMAHA Rev Venue โซนต้อนรับแฟน ๆ ที่เดินทางมาด้วย YAMAHA BigBike พร้อมลาน Test Ride เปิดโอกาสให้สัมผัส และทดลองขับขี่รถยามาฮ่าอย่างใกล้ชิด และทางเข้าสนาม YAMAHA Welcome Zone พร้อมบริการ Shuttle Golf Car รถกอล์ฟจากยามาฮ่า อำนวยความสะดวกพาแฟนๆ เข้าสู่สนามแข่งขันอย่างสะดวกสบาย
ไฮไลต์ใหญ่ “YamahaGP Pavilion”
โดมยักษ์ติดแอร์ภายในพื้นที่สนาม ยามาฮ่าเนรมิตพื้นที่กว่า 800 ตารางเมตร สร้างโดมยักษ์ติดเครื่องปรับอากาศ ภายใต้ชื่อ YamahaGP Pavilion โดดเด่นด้วยดีไซน์สะท้อนจิตวิญญาณ YAMAHA RACING ผสานเอกลักษณ์ไทยผ่านลาย “เสือเผ่น” ภายใต้แนวคิด Mythic Power of Thailand – The Roaring Spirit of Yamaha ปลุกพลังความเป็นไทย ผสานจิตวิญญาณแห่งความเร็วอย่างยิ่งใหญ่
ภายใน Pavilion แฟน ๆ จะได้รับ Welcome Drink จาก Monster Energy พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม YamahaGP Pavilion Mission 4 ภารกิจสุดท้าทาย
โซนไฮไลต์ภายใน YamahaGP Pavilion
YAMAHA R9 Replica Display ตกแต่งลวดลายเดียวกับรถแข่งนักบิดยามาฮ่าจากทีม Monster Energy Yamaha MotoGP และ Prima Pramac Yamaha MotoGP
YAMAHA Thailand Racing Team Zone จัดแสดงรถแข่งไทยครบไลน์อัป
YZF-R6 ของ “ตี” อนุภาพ ซามูล จากรายการ Asia Road Racing
YZF-R3 ของ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ จากรายการ Asia Road Racing
YZF-R3 จากรายการ R3 BLU CRU Asia-Pacific
YZF-R15 จาก YAMAHA Moto Challenge
Helmet of Spirit Zone พื้นที่ให้แฟนๆ เขียนข้อความลงบนหมวกนักแข่งยามาฮ่า เพราะยามาฮ่าเชื่อว่า “พลังของกองเชียร์ คือพลังสำคัญในสนามแข่ง”
Yamaha Rev Community Zone พื้นที่พักผ่อนพร้อมจอถ่ายทอดสดการแข่งขัน พร้อมจุดชาร์จแบต
Yamaha Rev Café จุดเติมพลังกับกิจกรรม Monster Hunter ตามหาโลโก Monster Energy MotoGP ภายในบูท และโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย รับฟรี! เครื่องดื่ม Monster พร้อมป็อบคอร์น หรือหนังเสือต้องมนต์ (หนังไก่ทอด) เพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับชมถ่ายทอดสด
Gaming Zone สนุกกับเกม Rookie Challenge Missions ให้คุณได้สวมบทบาท และทดสอบทักษะการเป็นนักแข่ง MotoGPTM มีสิทธิ์รับของรางวัลจากยามาฮ่าแบบสุดพิเศษ
Yamaha Sports Bike Zone พบกับ YZF-R7, XSR900GP และ AEROX Custom Bikes โดยสำนักแต่งชื่อดังของเมืองไทย
Apparel & Merchandise Zone เครื่องแต่งกายลิขสิทธิ์แท้ พร้อมส่วนลดสูงสุด 30% และไฮไลต์สำคัญคือ YAMAHA Racing ThaiGP Collection คอลเลกชันพิเศษที่ผสานผ้าไหมคุณภาพจากชาวบุรีรัมย์ ถ่ายทอดความเป็นไทยสู่เวทีมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก
Meet & Greet กระทบไหล่นักแข่งระดับโลก ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
16.30 น. พบ 3 นักแข่งไทย
• ตี – อนุภาพ ซามูล
• ไอเดีย – กฤตภัทร เขื่อนคำ
• อิงค์ อัศวนันท์ (R3 BLU CRU Asia-Pacific)
17.00 น. พบกับ 2 ดาวรุ่ง Moto2 จากทีม BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
• Izan Guevara #28
• Alberto Fernandez #54
17.30 น. พบกับ 4 นักแข่งแถวหน้าของโลก
• Fabio Quartararo #20 จาก Monster Energy Yamaha MotoGP Team
• Alex Rins #42 จาก Monster Energy Yamaha MotoGP Team
• Jack Miller #43 จาก Prima Pramac Yamaha MotoGP Team
• Toprak Razgatlioglu #07 จาก Prima Pramac Yamaha MotoGP Team
พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร YAMAHA STAND ลุ้นรับ YAMAHA NMAX รุ่น STD พร้อมหมวกกันน็อกรุ่นรุ่น RPHA1 QUARTARARO REPLICA 2024 MC1 จำนวน 1 ใบ มูลค่า 35,900 บาท พร้อมลายเซ็นจาก Fabio Quartararo จำนวน 1 รางวัล และ YAMAHA AEROX พร้อมหมวกกันน็อก Scorpion EXO-R1 EVO Carbon Air Solid Matt Black จำนวน 1 ใบ มูลค่า 18,400 บาท พร้อมลายเซ็น Alex Rins รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 238,700 บาท ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเฟซบุ๊ก Yamaha Society Thailand ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 เวลา 10:00 น.
นอกจากนี้ ยามาฮ่ายังจัดเต็มกิจกรรม และแจกของรางวัลอย่างมากมายให้กับแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วโลกที่แวะมาร่วมสนุกกันที่ YamahaGP Pavilion ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
#YAMAHA #ยามาฮ่า #YamahaThaiGP2026 #YamahaMotoGP #ThaiGP #YamahaSocietyThailand