“เมียร์” รั้งท็อป 7 ซ้อมวันแรกควง “ซาร์โก” ตีตั๋วสู่ Q2 โมโตจีพี สนามไทย

ศึก โมโตจีพี 2026 สนามแรก รายการ พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว โดยล่าสุดผ่านการซ้อม 2 ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นรอบจัดอันดับเพื่อแบ่งกลุ่ม Q1-Q2 ของการควอลิฟายสำหรับทุกรุ่น
ผลการซ้อมปรากฏว่า “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชเจ้าของรถแข่ง RC213V หมายเลข 36 จากสังกัด ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล สร้างความเร็วได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถผ่านเข้าสู่การควอลิฟายรอบ Q2 ได้แบบอัตโนมัติด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.517 วินาที ตามหลังผู้นำ 0.991 วินาที ส่วน “ลูก้า มารินี” ทีมเมทชาวอิตาเลียนหมายเลข 10 พลาดท็อปเท็นเพียงนิดเดียว จบวันแรกในอันดับ 11 ตามผู้นำ 1.088 วินาที
ขณะที่ “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสเจ้าของหมายเลข 5 จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ เป็นนักแข่งจากฮอนด้าอีกคนที่สามารถผ่านเข้าสู่ Q2 ได้สำเร็จ โดยเจ้าตัวจบวันแรกในอันดับ 10 ตามหลังผู้นำ 1.064 วินาที ส่วน “ดิโอโก โมเรร่า” รุกกี้ชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ รั้งอันดับ 18 ตามหลัง 1.575 วินาที
ส่วนผลซ้อมในรุ่น โมโตทู ถือเป็นอีกคลาสที่น่าสนใจ โดย “มาริโอ อาจี้” นักบิดชาวอินโดนีเซียนหมายเลข 64 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจบวันแรกในอันดับ 5 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 34.736 วินาที ผ่านเข้าสู่ Q2 ได้สำเร็จ ตามหลังผู้นำเพียง 0.235 วินาที ขณะที่ทีมเมทชาวญี่ปุ่นอย่าง “ไทโยะ ฟูรุซาโตะ” รุกกี้หมายเลข 72 ประเดิมซ้อมแรกของคลาสกลางในอันดับ 25 ตามหลัง 1.518 วินาที
ด้านผลการซ้อมในรุ่น โมโตทรี ซึ่ง ฮอนด้า ทีม เอเชีย เปลี่ยนนักแข่งใหม่ยกชุด ปรากฏว่า “เวด้า พราทาม่า” นักบิดดาวรุ่งชาวอินโดนีเซียหมายเลข 9 รั้งอันดับ 8 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 41.508 วินาที ตามหลังผู้นำเพียง 0.518 วินาที ส่วนทีมเมทชาวญี่ปุ่น “เซน มิตานิ” หมายเลข 32 รั้งอันดับ 26 ตามหลัง 1.824 วินาที
ทั้งนี้ ศึก พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026 จะเข้าสู่จับเวลารอบควอลิฟายและแข่งขัน "สปรินต์เรซ" ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมนี้ ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 12.00 น. ต่อด้วย โมโตทู เวลา 13.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี เวลา 15.00 น.