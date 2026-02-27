ไทยฮอนด้า ชวนแฟนมอเตอร์สปอร์ตร่วมเปิดประสบการณ์ ThaiGP 2026 จากผู้ชมสู่นักบิด กับกิจกรรม Honda Moto Mania

ไทยฮอนด้า ชวนแฟนความเร็วร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ ครั้งแรกใน ThaiGP 2026 กับ Honda Moto Mania ภายใต้คอนเซปต์ Enjoy The World of Honda Motorcycle มันส์เต็มสูบ เร้าใจเต็มที่ ไปกับการแข่งขัน ที่ให้ทั้งความรู้ และทักษะขับขี่ กับกิจกรรมไฮไลต์ของ Moto Mania 5 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะค่ายไหนก็มาร่วมมันส์กันได้ เริ่มที่สายสปีด ผู้ที่ชื่นชอบความเร็ว Sport Arcade การดวลความเร็ว และโชว์ทักษะการขับขี่ แบ่งเป็น 3 การแข่งขัน
1. Racing Speed Challenge แข่งขันทางเรียบด้วยรถ Honda NSF100 จากไทยฮอนด้า แข่งขันกัน 5 รอบสนาม
2. Gymkhana Skill Challenge ทดสอบทักษะการควบคุมรถในสนามเทคนิค ด้วย Honda CB500F จากไทยฮอนด้า แข่งขันกัน 2 รอบสนาม
3. Fun Drag Challenge แข่งขันประลองความเร็วทางตรง ระยะ 100 เมตร มีทั้งรุ่น BigBike ใช้รถ Honda CB500F จากไทยฮอนด้า และ A.T. ในรุ่น 160 cc และ 350 cc ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว แข่งขันทั้งหมด 2 รอบสนาม สำหรับสายลุยไม่ครรพลาด Adventure Arcade แบ่งเป็น 1 การแข่งขัน 1 กิจกรรม Adventure Rally Challenge การแข่งขัน Fun Rally แบบขี่ท่องเที่ยว ด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ผ่านฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน กับเส้นทางบรรกาศสุดชิล ฟิลธรรมชาติแบบสุดๆ ผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งตาม GPS ทำกิจกรรมเก็บคะแนนให้ครบทั้ง 5 ฐาน สำหรับสายวิบากต้อง Adventure Sprint Challenge โดยแบ่งเป็น แข่งขัน Adventure Sprint (500cc ขึ้นไป) และ Enduro Sprint (150-300cc) ในเส้นทางวิบาก ระยะทางประมาณ 15 กม. โดยใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Honda Passport 1 เล่ม เพื่อบันทึกผลการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมลงใน Honda Passport ระบบการแข่งขันและประกาศผล ผู้ที่ได้คะแนนรวมดีที่สุดในแต่ละกิจกรรม 3 อันดับ จะได้รางวัลในกิจกรรมนั้น ๆ
ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดเฉลี่ยจาก 4 การแข่งขัน จะได้รับรางวัลแชมป์ Overall (Adventure และ Enduro Sprint จะไม่ถูกรวมในการคิดคะแนนรวม Overall)
แฟนๆ ความเร็วที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ได้ที่ : Honda BigWing หรือ Wing Center หรือ สถานที่งาน BRIC Drift Track at Chang International Circuit จ.บุรีรัมย์ (https://bit.ly/4reDWlv) จุดรวมตัวกิจกรรม Honda Race To The One Village (https://bit.ly/4rUU2kx) ในวันที่ 27–28 กุมภาพันธ์ 2026 ตั้งแต่ เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเป็นผู้แข่งไปด้วยกัน แล้วมาพิสูจน์ตัวเองกับ Honda Moto Mania