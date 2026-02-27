“อุ้ม-นพรุธพงษ์” คว้าอันดับ 1 รอบฝึกซ้อมแรก ศึก อิเดมิตสึ โมโตโฟร์ เอเชีย คัพ 2026 ที่บุรีรัมย์

การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบรายการอิเดมิตสึ โมโตโฟร์ เอเชีย คัพ (Idemitsu Moto 4 Asia Cup) ฤดูกาล 2026 เริ่มต้นแข่งขันสนามแรกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2026 ณ สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนักแข่งจากโครงการ ”ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" อย่าง "อุ้ม" นพรุธพงษ์ บุญประเวศ หมายเลข 20 นำทัพ พร้อมกับอีก 2 นักบิดดาวรุ่งไวลด์การ์ด "มะมาย" ปองคุณ เอี่ยมน้อย หมายเลข 25 และ “โรม” วชิรวิทย์ ไม้ดัดพันธ์ หมายเลข 23
ล่าสุดในรอบฝึกซ้อมแรก (Free Practice 1) นักแข่งไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดย “อุ้ม-นพรุธพงษ์” บิดทำเวลาได้ 1 นาที 48.755 วินาที คว้าอันดับ 1 ไปครองทิ้งห่างอันดับ 2 อยู่ 0.229 วินาที ขณะที่ "มะมาย-ปองคุณ" ทำเวลาได้ 1 นาที 50.224 วินาที รั้งอันดับ 13 ตามมาด้วย “โรม-วชิรวิทย์” ทำเวลา 1 นาที 50.599 วินาที อยู่อันดับ 17 ขณะที่รอบฝึกซ้อมที่สอง (Free Practice 2) จะลงสนามในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.25 น.