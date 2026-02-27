“มารินี” รั้งท็อปเท็นประเดิมซ้อมแรก โมโตจีพี ที่ บุรีรัมย์

“ลูก้า มารินี” ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล เปิดหัวซ้อมแรกของศึก โมโตจีพี 2026 สนามแรก “พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์” อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการควบรถแข่ง Honda RC213V ทะยานรั้งท็อปเท็น หลังผ่านการลงสนามครั้งแรกของสุดสัปดาห์นี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผลการซ้อมปรากฏว่า “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 นักบิดอิตาเลียน จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล ออกสตาร์ทการทำงานได้อย่างน่าพอใจ รั้งอันดับ 10 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 30.068 วินาที ตามผู้นำ 0.722 วินาที ส่วนทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 จบการซ้อมครั้งแรกในอันดับ 12 ตามหลัง 0.736 วินาที
ด้าน “โยฮันน์ ซาร์โก” หมายเลข 5 นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศส จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ พารถแข่งจบการซ้อมครั้งแรกในอันดับ 14 ตามหลังผู้นำ 1.001 วินาที ตามด้วย “ดิโอโก้ โมเรร่า” หมายเลข 11 รุกกี้ชาวบราซิเลียนจาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 16 ตามหลัง 1.029 วินาที
ทั้งนี้ ศึก พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026 จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมรอบตัดตัว [Practice] ในวันช่วงบ่ายศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายและแข่งขัน "สปรินต์เรซ" ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมนี้ ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV