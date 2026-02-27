เปิดฉากโมโตจีพีที่ไทยสุดคึกคัก! แฟนความเร็วแห่ปักหลักใกล้ชิดนักบิดระดับโลก

นาทีทองของแฟนความเร็วกับสนามเปิดฤดูกาลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี รายการ “PT Grand Prix of Thailand 2026” ศึกสองล้อที่เร็วที่สุดในโลก ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าสู่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ป้าย Destination of Speed บริเวณทางเข้าสนาม กลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ต้อนรับคนทั่วโลกที่มาเยือน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก จากกองทัพ “รถชัตเติ้นแต๋น” นับร้อยคัน พร้อมกับอาสาสมัคร “ฅนบุรีรัมย์” ที่คอยรับ-ส่ง ผนึกกำลังลำเลียงผู้ชมเข้าสู่พื้นที่สนามและสแตนด์เชียร์ต่างๆ อย่างไม่ขาดสาย
จุดไฮไลต์สำคัญอยู่ที่บริเวณทางเข้ารั้วเซอร์กิต เส้นทางหลักของเหล่านักบิดระดับโลก บรรดาแฟนคลับต่างมารอคอยนักแข่งคนโปรดกันตั้งแต่เช้าตรู่ เหล่านักบิดที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นรับฤดูกาลใหม่ ต่างจัดเต็มให้แฟนๆ ได้ฟินกันถ้วนหน้า ทั้งการถ่ายภาพ แจกลายเซ็น และรับของที่ระลึกอย่างเป็นกันเอง เรียกว่าใครมาก่อนได้เปรียบ เพราะได้ใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนเข้าสู่โหมดการแข่งขันที่เข้มข้น
สนามแรกของฤดูกาล 2026 นี้ ยังมีโอกาสทองของแฟนคลับกับการเปิดจำหน่ายบัตร “Paddock” มูลค่า 15,000 บาท ซึ่งถูกและคุ้มค่าที่สุด โดยปกติสิทธินี้มักจะสงวนไว้สำหรับออฟฟิเชียล สปอนเซอร์, แขกของทีมแข่ง หรือผู้ถือบัตร VIP ระดับหลักแสนเท่านั้น เพื่อสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้บุกไปถึงหลังพิต ได้เห็นการทำงานของทีมแข่งระดับโลก และพบกับนักบิดซูเปอร์สตาร์ที่ชื่นชอบใน Exclusive Viewing Area โดยพื้นที่นี้กำหนดให้นักแข่งต้องมาพบปะกลุ่มแฟนคลับสุดพิเศษนี้โดยเฉพาะ ตลอด 3 วันเต็ม
สำหรับแฟน MotoGP ตัวยงต้องไม่พลาด! ซื้อบัตรได้ทางช่องทางออนไลน์ของ allticket หรือ บูธ All Ticket หน้างานบริเวณประตู 1 และประตู 2 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์