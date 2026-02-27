“เอรียา” จี้เหลือแต้มเดียว ผ่านครึ่งทาง เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ฯ

เอรียา จุฑานุกาล โปรสาวมืออันดับ 21 ของโลก หวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 ขยับขึ้นมาอยู่ที่สองร่วมด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 136 หลังผ่านครึ่งทางกอล์ฟ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ที่สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ ตันจง คอร์ส ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีตามหลัง ออสตัน คิม มือ 39 ของโลกจากสหรัฐฯ เพียงสโตรคเดียว
แอลพีจีเอทัวร์จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการที่สามของฤดูกาล “เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมเจอร์หญิงแห่งเอเชีย แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 4 วัน 72 หลุม ไม่มีการตัดตัว ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคมนี้ มีเหล่านักกอล์ฟระดับโลกลงชิงชัย 72 คน โดยเป็นนักกอล์ฟสาวไทย 4 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, เม-เอรียา จุฑานุกาล, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ และ พราว-ชเนตตี วรรณแสน
ผ่านครึ่งทางของการแข่งขันปรากฎว่า โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล รองแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2017 หวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว รวมสองวันมี 8 อันเดอร์พาร์ 136 ขยับขึ้นมารั้งอันดับสองร่วมกับ มินจี ลี มือ 4 ของโลกจากออสเตรเลีย ที่ระเบิดฟอร์มร้อนแรงหวดวันเดียว 8 อันเดอร์พาร์ 64 และ แฮรัน ริว จากเกาหลีใต้ ที่ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 ไล่จี้ผู้นำแต้มเดียวโดย ออสตัน คิม ผู้นำรอบแรกชาวอเมริกัน รักษาฟอร์มเหนียวเก็บได้อีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 นำต่อเป็นวันที่สองด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 135
เอรียา จุฑานุกาล โปรสาวมือ 21 ของโลก เผยหลังเกมว่า “วันนี้ยังมีพลาดทีช็อตกับแอพโพรชอยู่บ้าง แต่พัตต์ดีมาก อ่านไลน์ได้ดี น้ำหนักอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่เก็บได้ สภาพสนามวันนี้ค่อนข้างแฉะ มีฝนตกตั้งแต่เช้า ทำให้ระยะตีไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ ขึ้นช็อตสองก็จะไกลขึ้น พอมาช่วงรอบเก้าหลุมหลังร้อนกว่าเมื่อวานมาก ทำให้ค่อยอยากทานอะไร ดื่มแต่น้ำทุก 3-4 หลุม อุปสรรคสำคัญของการเล่นที่นี่น่าจะเป็นเรื่องอากาศที่ร้อนมาก บางช่วงก็ฝนตกอีก ทำให้รู้สึกเหนื่อยมาก วันนี้ออกไปเล่นแบบไม่ได้หวังอะไรมาก เล่นสนุกเพราะออกกับ จิน ยอง โค ที่เมื่อวานก็ออกด้วยกัน สัปดาห์ที่แล้วก็เล่นด้วยกันอีก เลยชวนกันคุยไปเรื่อยๆ สองวันที่เหลือก็หวังว่าจะดีขึ้น แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับ รวมถึงเรื่องเหล็กที่อาจจะต้องไปซ้อมเพิ่มอีกหน่อย ก็หวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้น”
ด้าน ชเนตตี วรรณแสน เครื่องเริ่มร้อนหวด 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสองวันมี 2 อันเดอร์พาร์ 142 ขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มอันดับ 27 ร่วม โดยมี อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก รอบนี้เก็บ 2 อันเดอร์พาร์ 70 ตามมาที่อันดับ 33 ร่วม ด้วยสอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 143 ส่วน ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ตีมา 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 146 รั้งอันดับ 54 ร่วม
ขณะที่ดาวดังอย่าง ชาร์ลีย์ ฮัลล์ มืออันดับ 3 ของโลกจากอังกฤษ, มิยู ยามาชิตะ มือ 5 ของโลกจากญี่ปุ่น, ฮโย จู คิม และคิม เซ ยัง มืออันดับ 7 และ 10 ของโลกจากเกาหลีใต้ ทำสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 5 อันเดอร์พาร์ 139 รั้งอันดับ 11 ร่วม ส่วนลีเดีย โค มือ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์ แชมป์เก่าปีที่แล้ว เก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 72 รวมสองวัน 2 อันเดอร์พาร์ 142 อยู่อันดับ 27 ร่วม