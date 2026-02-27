“รถถัง” รีแมตช์ “ทาเครุ” ชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล ศึก ONE Samurai นัดปฐมฤกษ์ ที่ญี่ปุ่น

เผยโฉมคู่แรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับอีเวนต์ใหญ่ที่แฟนมวยทั่วโลกตั้งตารอในศึก ONE Samurai 1 ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันพุธที่ 29 เม.ย.นี้ ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยประกบสองนักชกซูเปอร์สตาร์ระดับโลกให้โคจรมาปะทะกันอีกครั้ง ระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) จากพัทลุง พบกับ “ทาเครุ เซกาวา” กำปั้นขวัญใจชาวอาทิตย์อุทัย โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล เป็นเดิมพัน
ศึกภาคแรกระหว่าง “รถถัง” และ “ทาเครุ” เกิดขึ้นในศึก ONE 172 ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน มี.ค. 68 ซึ่งเกมในวันนั้นจบลงอย่างรวดเร็วจากหมัดฮุกซ้ายของ “รถถัง” ที่บรรจงกดเข้าเต็มคาง “ทาเครุ” ร่วงลงไปกองลุกไม่ขึ้น ปิดฉากน็อกไปด้วยเวลาเพียง 1.20 นาที ของยกแรก พร้อมฝากรอยแค้นฝังลึกในใจของ “ทาเครุ” มาจนถึงทุกวันนี้ โดยการรีแมตช์ครั้งนี้ยิ่งทวีความเดือดกว่าภาคแรกหลายเท่า เพราะมีเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะกาลเป็นรางวัลของผู้ชนะ
“รถถัง” พลาดโอกาสชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง พบกับ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135–145 ป.) ในศึก ONE 173 เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ครั้งนี้ เขาเตรียมกลับมาขึ้นสังเวียนให้แฟน ๆ หายคิดถึงในรอบกว่า 1 ปี โดยพร้อมประจันหน้าคู่ปรับเก่า “ทาเครุ” อีกครั้งตามที่เคยให้คำมั่นสัญญา และตั้งเป้าคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล กลับไทยให้ได้
ด้าน “ทาเครุ” หลังจากพ่ายน็อก “รถถัง” แบบสุดช็อก ก็สามารถคืนฟอร์มเก่งได้สำเร็จ ด้วยการไล่ต้อนเอาชนะทีเคโอ “เดนิส พูริช” คู่ชกจอมเก๋าจากบอสเนีย-แคนาดา ไปได้อย่างสุดอลังการต่อหน้าแฟนมวยบ้านเกิดในไฟต์ล่าสุด พร้อมประกาศกลางเวทีขอโอกาสรีแมตช์กับ “รถถัง” ตามความตั้งใจก่อนอำลาสังเวียน ที่พิเศษยิ่งกว่าคือเขายังมีโอกาสลุ้นได้ครองเข็มขัด ONE อันเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตนักสู้อีกด้วย